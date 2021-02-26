Зеленский изменил состав украинской делегации в ТКГ

Состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в пятницу, 26 февраля, претерпел изменения. При этом количество членов осталась прежним.

Соответствующий указ (№80/2021) подписал глава государства Владимир Зеленский. Текст документа был обнародован на сайте Офиса президента.

Гарант ввел в состав делегации Страхову Викторию Константиновну – советницу Офиса президента. Она будет выполнять обязанности представителя Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Тем же указом Зеленский вывел из состава делегации Ю.Свириденко. Документ вступил в силу в день опубликования – 26 февраля 2021 года.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина никогда не перестанет быть целью Российской Федерации как главный стратегический интерес.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников заявил, что Украина имеет перечень условий, при которых проведение выборов в ОРДЛО станет возможным.