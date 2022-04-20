Зеленский: идет подготовка шестого санкционного пакета, работаем над тем, чтобы сделать его по-настоящему болезненным. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас в Евросоюзе готовится шестой санкционный пакет против страны-агрессора России. Он должен стать по-настоящему болезненным для российской военной машины и для государства-оккупанта в целом.

Об этом Зеленский сказал в новом обращении к украинцам в среду, 20 апреля. Президент подчеркнул, что санкции против РФ не являются самоцелью, они – это практический инструмент, чтобы побудить Россию искать мир.

"Сегодня был опубликован план по усилению санкций против РФ за войну против нашего государства, разработанный группой украинских и международных экспертов. Когда будут имплементированы все ключевые направления, указанные в этом плане, Россия лишится возможности финансировать военную машину", – сказал глава государства.

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Этот план предусматривает ограничения для энергосектора России, банковского сектора, экспортно-импортных операций, транспорта. Среди ближайших шагов должно быть нефтяное эмбарго и ограничение поставок нефтепродуктов из России.

"Работаем также и над тем, чтобы все – я это подчеркиваю – все государственные чиновники России, которые поддерживают эту позорную войну, получили логичный санкционный ответ от демократического мира", – добавил гарант, подчеркнув, что Россию должны признать государством-спонсором терроризма, ВС РФ – террористической организацией.

О санкциях против РФ президент сегодня поговорил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, который прибыл с визитом в Киев. Они также провели переговоры по отношениям Украины и Евросоюза.

Одной из тем стала помощь Европы нашему государству – оборонная, финансовая и санкционная – и поддержка функционирования всех государственных структур. Также политики поговорили о присоединении Украины к ЕС.

"Важно, что в Киеве возобновили работу представительство Евросоюза и посольства дружественных государств. Это один из тех сигналов, которые нужны, чтобы сказать России, что нет альтернативы миру. Нет альтернативы прекращению войны и обеспечению полной безопасности для Украины. Чем больше дипломатических представительств вернется к работе в нашей столице, тем сильнее будет этот важный сигнал", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также сказал, что партнеры Украины стали лучше понимать, что нужно нашей стране, которая дает отпор агрессору. Именно сейчас, когда РФ активизирует свои действия, это особенно важно.

"И я очень рад сказать, сказать с осторожным оптимизмом, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности. Понимать, что именно нам необходимо. И когда именно нам все это необходимо. Не через недели, не через месяц, а немедленно. Именно сейчас, когда Россия пытается активизировать свои атаки", – сказал украинский лидер.

Ситуация на фронте

Максимально непростой остается ситуация на востоке и юге нашей страны. Там оккупанты пытаются получить хоть какую-то победу путем нового масштабного наступления.

Наши Вооруженные силы продолжают мужественно давать отпор врагу, за что Владимир Зеленский поблагодарил всех наших защитников и защитниц.

"Мариуполь, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Торецк, Великая Новоселка, Золотое, Попасная, Изюм, Харьков, Гуляйполе, Николаев, Высокополье, Снегиревка и десятки, десятки других городов, других наших общин востока, общин юга Украины, в борьбе за которые решается судьба нашего народа, судьба нашей свободы", – сказал президент.

Он добавил, что власти делают все возможное, чтобы обеспечить поставки оружия для нашей армии. Все чиновники и дипломаты работают в режиме 24/7, чтобы ускорить поставки помощи.

О возвращении к нормальной жизни

Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов уже 934 населенных пункта. В 435 из них возобновлена работа полиции, в 431 общине снова работает местное самоуправление. Работа гуманитарных штабов начата в 361 населенном пункте.

"Постепенно восстанавливаем доступ людей к медицинским и образовательным услугам, к органам социальной защиты. Восстанавливаем автомобильное сообщение, поставки электричества, газа, воды", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что даже там, где уже нет российских военных, остается опасность для гражданского населения. В основном людям на освобожденных территориях угрожают мины и растяжки, установленные оккупантами, и неразорвавшиеся снаряды. Чтобы все их обезвредить, нужно много времени.

"Еще раз призываю наших граждан, которые возвращаются в освобожденные общины, быть очень внимательными. Не заходить на территорию, которая еще не проверена. Не заходить пока в леса. Если увидите что-нибудь похожее на мину или растяжку, сразу сообщайте полиции и спасателям. Не медлите и не пытайтесь самостоятельно убрать опасные предметы", – обратился президент к украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский показал фото ужасающих последствий российской агрессии против Украины. Глава государства призвал партнеров предоставить Украине вооружение, которое поможет защитникам нашего государства положить конец убийствам Россией тысяч украинцев.