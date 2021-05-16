В первых строках своего поста хочу поддержать стремление Зеленского навести порядок в государственных резиденциях.

Напомню, что долгое время наша команда "Рідної країни" рассказывает о цинизме современного властного феодализма по финансированию питания, лечения и отдыха высокопоставленных чиновников за бюджетные средства.

Однако, создается впечатление, что президент и СНБО до сих пор не знают, что в системе Государственного управления делами при президенте – не только государственные резиденции Конча-Заспа и Пуща-Водица.

Далее текст на языке оригинала.

Отож ще раз, коротенько, про радгосп Зеленського на ім’я ДУСЯ.

Фінансування на 2021 рік - 2 мільярди 815 мільйонів 309 тисяч 900 гривень!

Кількість державних резиденцій, за оцінками фахівців, - 14!

Загалом в ДУСЮ входить більше 60 державних підприємств, установ та організацій. Тут і Житомирський лікеро-горілчаний завод і підприємство "Чайка" з низкою філій, які виготовляють ковбасну й молочну продукцію, печуть хліб, вирощують рибу… для владців.

В системі Державного управління: будівельні й інвестиційні організації, мисливські й лісові господарства, низка санаторіїв - від "Кришталевого палацу" і "Моршинського" на Львівщині до "Санаторія Семашка" в Кисловодську, що в Ставропольському краї Російської федерації.

Медичну складову "радгоспу Зеленського" складають 4 заклади: клінічна лікарня "Феофанія", поліклініка 2, Центр превентивної медицини та Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини. Щоправда нашу Постанову ВР зареєстровану в 2015 році про передачу медичних закладів ДУСІ в загальну систему МОЗ в інтересах інвалідів та ветеранів українсько-російської війни нині почали частково виконувати.

Щодо державних резиденцій, то на відміну від горілчаних і молочно-ковбасних заводів, тут все складно і утаємничено. Нагадаю, що фахівці називають 14 резиденцій в системі ДУСІ.

Це й "Конча-Заспа", де проживає Зеленський із високопосадовцями з попередніх злочинних режимів, це і "Синьогора" на Івано-Фраківщині, де взимку відпочивала сім‘я президента…

Це й низка резиденцій в Криму: президентська база відпочинку в Мухалатці, 4 владні резиденції у Форосі, низка санаторіїв. Нині, як я розумію, там відпочивають та оздоровлюються російські можновладці й колишні чиновники-зрадники України.

Ще кілька резиденцій, які варто давно передати у сферу відповідальності Міністерства культури та громади Києва.

Це "Будинок з химерами", особняк Ковалевського, будинок вдови, що плаче. Найбільш образливо й обурливо для мене як організатора акції "7 чудес України", що Зеленський вже 3-й президент, який обіцяє нам перетворити на відкритий музей для всіх киян і туристів знаменитий "Будинок з химерами". Тим паче, що візити міжнародних гостей знову приймає Маріїнський палац.

Між іншим, по безтендерним мільярдним ремонтам Маріїнського палацу від часів Ющенка до періоду Зеленського тюрьма вже давно плаче!

Тож нині варто не вкотре перевіряти список елітних мешканців державних резиденцій в Кончі-Заспі та Пущі-Водиці, а провести аудит всієї системи ДУСІ. А потім виконати спільну передвиборчу обіцянку Ющенка, Порошенка і Зеленського та ліквідувати цей радгосп за наші гроші. Медичні заклади перевести в загальну систему МОЗ, природні та лісові - в Мінекологію, мистецькі - в Мінкультури, горілчані, ковбасні й рибні… - продати з аукціону…

Але хто ж це зробить: в часи Порошенка-Березенка ДУСею опікувався представник КВКівської родини Сергій Борзов, який зумів за 2 роки "успішної роботи" отримати безкоштовно від ДУСі квартиру на Печерську за 10 млн.грн. Тепер він - голова Вінницької ОДА від Зеленського , а його дружина - депутат ВР від Слуги народу.

Тож хто їх, як кажуть, посадить, точніше проведе чесний і справедливий аудит та зліквідує цей радянсько-феодальний радгосп для владців?!

То що? Знову чекаємо на нового народного президента?

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