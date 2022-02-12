Зеленский хотел попасть на обложку Men’s Health: Мендель рассказала, почему не приняла предложение Playboy

Президент Украины Владимир Зеленский хотел попасть на обложку журнала Men's Health. Глава государства попросил, чтобы его команда обратилась к изданию с таким предложением.

Однако после того разговора вопросом Men's Health у президента больше не занимались. Об этом бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала в своей статье для Kyiv Post.

Самой же Мендель, по ее словам, предлагали сняться для одной из 12 обложек Playboy. В издании ей пообещали, что на фото ей не нужно будет демонстрировать обнаженное тело.

"Взвесив все "за" и "против", я подумала: если президент страны хочет осуществить свою мечту обычного человека, попав на обложку одного из крупных мужских журналов, то почему его бывший пресс-секретарь не может появиться на обложке другого?" – написала Мендель.

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В итоге журналистка все же не снялась для Playboy, так как ей "не хватило смелости" сделать это.

Экс-пресс-секретарь добавила, что этот журнал давно пытается взять интервью у политических деятелей и при этом, желательно, сфотографировать их "с некоторой долей откровенности".

"Ведь политика, как и власть, остается одной из самых сексуальных моделей", – отметила Мендель.

Добавим: Men's Health – это главный мужской журнал о фитнесе, питании, здоровье, сексе, стиле, уходе за собой, технологиях, потере веса и многом другом. Издается с 1988 года и охватывает все темы, интересующие мужскую аудиторию. А Playboy – это эротический журнал для мужчин, издающийся в США с 1953 года, основанный Хью Хефнером. В журнале публикуют статьи о моде, спорте, различных товарах и публичных персонах, политиках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обнародовала новое фото со своим любимым. Она не показывает его лицо, но СМИ сообщили, что рассекретили личность избранника журналистки.