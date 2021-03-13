Зеленский хочет лично встретиться с Путиным: в "Слуге" прокомментировали идею президента

Президент Владимир Зеленский должен делать все возможное для достижения мира на Донбассе и если выпадет шанс встретиться с главой России Владимиром Путиным – его надо использовать.

Об этом OBOZREVATEL сказал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура, отвечая на вопрос корреспондента о вероятности личной встречи между главами Украины и России, если в ближайшем будущем не произойдет диалога в рамках "нормандского" формата.

"Если мы выбрали дипломатический путь и есть только такой вариант развития событий, чтобы встретиться с каждым отдельно (лидерами "нормандского" формата – президентами Франции, России и канцлером Германии. – Ред.), то этот шанс надо использовать. Но все переговоры должны быть исключительно публичными. Чтобы потом у общества не было никаких догадок и не распространялось никаких фейков", – уточнил Качура.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретар президента России Дмитрий Песков заявил, что для встречи Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским должны быть выполнены все условия Минских соглашений и договоренности "нормандской четверки".