Зеленский два года у власти: OBOZREVATEL узнал мнение украинцев. Видео
Украинцы дали оценку президенту Владимиру Зеленскому спустя два года его пребывания на этом посту.
В комментарии OBOZREVATEL они разделились во мнениях. Некоторые считают, что глава государства пытается сломать действующую систему, другие – называют его правление слабым (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Высказывания в поддержку Зеленского:
он пытается сломать выстроенную годами систему,
начинает действительно вникать в ситуацию в стране, особенно в сфере обороны,
люди верят ему и считают, что у президента все получится,
он не разочаровал, правда и не очаровал.
Высказывания против главы государства:
его случайно привели во власть,
два года президентства – это кошмар,
он слабый политик,
провалил реформы и вакцинацию.
При этом некоторые из опрошенных людей, которые не голосовали за Зеленского, намерены поддержать его в случае попытки избраться на второй срок.
Также есть и те, кто голосовал за нынешнего президента, но второй раз делать это не намерены.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным опроса компании SOCIS, 26,2% поддерживают переизбрание Зеленского на второй срок, а 52,1% – против.