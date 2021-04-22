Зеленский два года у власти: OBOZREVATEL узнал мнение украинцев. Видео

Украинцы дали оценку президенту Владимиру Зеленскому спустя два года его пребывания на этом посту.

В комментарии OBOZREVATEL они разделились во мнениях. Некоторые считают, что глава государства пытается сломать действующую систему, другие – называют его правление слабым (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Высказывания в поддержку Зеленского:

он пытается сломать выстроенную годами систему,

начинает действительно вникать в ситуацию в стране, особенно в сфере обороны,

люди верят ему и считают, что у президента все получится,

он не разочаровал, правда и не очаровал.

Высказывания против главы государства:

его случайно привели во власть,

два года президентства – это кошмар,

он слабый политик,

провалил реформы и вакцинацию.

При этом некоторые из опрошенных людей, которые не голосовали за Зеленского, намерены поддержать его в случае попытки избраться на второй срок.

Также есть и те, кто голосовал за нынешнего президента, но второй раз делать это не намерены.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным опроса компании SOCIS, 26,2% поддерживают переизбрание Зеленского на второй срок, а 52,1% – против.