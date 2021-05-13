Зеленская – о скандале с "Велюром" Тищенко: это не дело президента
Президент Украины Владимир Зеленский не должен публично реагировать на скандалы, в которые попадают народные депутаты. В частности речь идет о случае, когда "слуга народа" Николай Тищенко не закрыл свой ресторан "Велюр" во время карантина.
Об этом заявила жена главы государства Елена Зеленская. Она дала первое большое телевизионное интервью журналистке "1+1" Наталье Мосейчук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Публично выступать и подчеркивать, что так нельзя – это не дело президента. Это хорошо, что есть такие отзывы общества. Никого это не устраивает. Это не честно. Так нельзя делать. И хорошо, что мы все это видим. Это плохо" – сказала Зеленская.
Напомним, ресторан нардепа ранее неоднократно оказывался в центре внимания. Так, в сети размещалась публикация, где "Велюр" приглашал посетителей развлечься в ночное время, несмотря на карантинные ограничения в столице.
Как сообщал OBOZREVATEL раньше:
журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.
Тищенко опроверг информацию о том, что "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину. На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.
Позже нардеп изменил свою позицию относительно скандала с его рестораном, поблагодарив журналистов за расследование.
Также Тищенко заявил, что ресторан "Велюр" оплатит штраф, если нарушения в его работе в карантин действительно были зафиксированы.
При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на ресторан "Велюр" составлен административный протокол.
Напомним, диапазон цен на определенные блюда в ресторане Тищенко в 10 раз выше, чем в среднем киевском кафе.