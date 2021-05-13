Зеленская – о скандале с 'Велюром' Тищенко: это не дело президента

Президент Украины Владимир Зеленский не должен публично реагировать на скандалы, в которые попадают народные депутаты. В частности речь идет о случае, когда "слуга народа" Николай Тищенко не закрыл свой ресторан "Велюр" во время карантина.

Об этом заявила жена главы государства Елена Зеленская. Она дала первое большое телевизионное интервью журналистке "1+1" Наталье Мосейчук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Публично выступать и подчеркивать, что так нельзя – это не дело президента. Это хорошо, что есть такие отзывы общества. Никого это не устраивает. Это не честно. Так нельзя делать. И хорошо, что мы все это видим. Это плохо" – сказала Зеленская.

Напомним, ресторан нардепа ранее неоднократно оказывался в центре внимания. Так, в сети размещалась публикация, где "Велюр" приглашал посетителей развлечься в ночное время, несмотря на карантинные ограничения в столице.

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