За 2 года работы парламента этого созыва мы сдвинули с места вопрос Крыма. Большую часть работы в направлении деоккупации Крыма мы сделали за последние полгода. Ниже расскажу о положительных сдвигах в крымском вопросе с начала года, а также о главных "крымских" достижениях парламента этой сессии.

До недавнего времени проблемы Крыма получали недостаточно мало внимания, как на международной арене, так и внутри страны. Рядом с Нормандским форматом и Минском, где обсуждали проблемы ОРДЛО, не было отдельной переговорной площадки по Крыму.

Осенью 2020 года, по инициативе президента, такой формат создали – Крымскую платформу. Результаты от нее есть уже сейчас.

Работа на международной арене

Мир стал чаще, активнее и громче говорить о деоккупации Крыма и нарушении прав людей на полуострове.

Видео дня

Так, в июне Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по защите прав крымских татар. Эта резолюция – абсолютная дипломатическая победа украинской делегации в Страсбурге.

Все страны-члены ПАСЕ (кроме, конечно, России) не просто поддержали нашу резолюцию, а и беспрецедентно единогласно приняли все правки к ней от украинской стороны.

В резолюции государства-члены осуждают незаконную оккупацию Крыма и призывают Россию прекратить притеснения и преследования крымских татар. Такие резолюции хоть и носят рекомендательный характер, но Европейский суд по правам человека часто использует их в своей практике. Для Украины это важно, потому что мы сможем в дальнейшем привлечь Россию к ответственности за ее агрессивные действия.

Другая дипломатическая победа – Генассамблея ООН недавно приняла совместное заявление, где в очередной раз призвала РФ немедленно прекратить оккупацию Крыма.

Кроме того, несколько десятков стран уже подтвердили свое участие на самом высоком уровне на первом учредительном саммите Крымской платформы. Этот саммит – это не просто встретиться, поговорить, сделать фото и разъехаться. На саммите мы подпишем Крымскую хартию – важный международный документ, которым страны-подписанты зафиксируют политику непризнания временной оккупации Крыма.

Домашняя работа по Крыму

Но внешнее направление – не единственное, над которым мы работаем в рамках Крымской платформы. Для меня, как парламентария, не менее важна работа внутри страны. На нашей стороне должна быть прежде всего поддержка наших граждан и их понимание, что именно мы делаем, чтобы вернуть наши земли.

Весной президент подписал Стратегию по деоккупации Крыма. Впервые за 7 лет оккупации, в Украине появился документ, в котором четко прописано, как мы будем возвращать и реинтегрировать наши земли.

1 июля Минреинтеграции направил на утверждение Правительства пошаговый план реализации этой стратегии. В плане четкие шаги, которые Украина будет делать до и после деоккупации – какие законы должны принять или как будем готовить госслужащих ко дню, когда украинский флаг снова будет висеть на админзданиях Крыма.

Мы также активно работаем над законами, которые нужны для деоккупации Крыма – совместно с коллегами из парламента, правительства, представительства президента в Крыму и рядом общественных организаций.

Первые два без преувеличения исторических законы из пакета "Крымской платформы" парламент уже принял – президентский закон о коренных народах и закон об отмене свободной экономической зоны "Крым", инициатором которого являюсь я.

Впервые за 30 лет мы определили на уровне закона, кто такие коренные народы, какие народы в Украине являются коренными (крымские татары, караимы и крымчаки) и как государство будет защищать и способствовать развитию их прав. Несмотря на многочисленные манипуляции со стороны России, этот вопрос объединил парламентский зал – "за" проголосовали 325 депутатов.

Такая же единодушная поддержка в парламенте была и во время отмены позорной свободной экономической зоны "Крым". Наконец мы убрали из украинского законодательства дискриминационное слово "нерезидент" – иностранец – в отношении граждан Украины с крымской пропиской. А также буквой закона запретили любую хозяйственную деятельность на территории Крыма и признали недействительными все лицензии, выданные в Крыму до оккупации полуострова.

Но самое главное – мы впервые за 7 лет наконец законодательно запретили поставлять воду в Крым до его полной деоккупации.

Сейчас мы работаем над остальными документами из пакета "Крымской платформы": законы о санкциях, о политзаключенных, о памятных и праздничных днях, о топонимике, а также Указ президента о признании Меджлиса и Курултая представительными органами крымских татар.

Над чем еще работали?

Другое важное решение, которое мы приняли с коллегами этой сессии – закон о военных преступниках. В Уголовном кодексе наконец появились такие термины, как "мародерство", "насилие над населением в районе военных действий" и "незаконное использование символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла и злоупотребление ею".

Это значит, что теперь военные преступники с временно оккупированного Донбасса, Крыма и Севастополя наконец смогут понести ответственность за свои действия. А Украина сможет открывать уголовные производства относительно неграждан Украины и о преступлениях, совершенных за пределами Украины. И слушать эти дела в национальных судах.

В последнюю неделю работы сессии мы ратифицировали Соглашение с Турцией о строительстве 500 квартир, из которых 450 будут переданы крымским татарам, а остальные – льготным категориям граждан, в частности внутренне перемещенным лицам и участникам АТО / ООС.

Также с коллегами из Комитета по правам человека активно работаем над разработкой нового закона о национальных сообществах. Который будет отвечать современным потребностям всех представителей национальных сообществ Украины. Для этого мы с комитетом провели ряд встреч в областях Украины со всеми ключевыми представителями национальных сообществ Украины – выслушали их замечания и предложения, провели общественные обсуждения. В ближайшее время этот закон уже представим парламенту.

Перекладывать ответственность за наложение санкций и международное давление за совершение агрессивных действий России на международных партнеров удобно, но не продуктивно.

Но если мы чего-то требуем от наших международных партнеров, мы должны им показать, что со своей стороны тоже делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть наши земли.

В конце концов, никто, кроме нас самих, не позаботится о наших суверенных правах.

Уверен, скоро мы вернем свой дом.

Крым – это Украина.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.