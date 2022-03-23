Наши западные партнеры, которые не хотят помочь Украине авиацией и ПВО из боязни дать Путину повод напасть на них, делают одну крупную ошибку. Они не понимают, что Путину не нужны поводы, чтоб напасть.

Если он не нападает на вас, то не потому, что вы не даёте ему повода, а потому что боится, или просто не заинтересован в этом. Если ему нужно напасть, он нападет независимо от того, дали вы ему повод или нет. Он сам его придумает, как это уже не раз было.

Поэтому не бойтесь, помогите нам. Помогите себе! Потому что мы сегодня, это вы завтра.