Запад в состоянии раздавить Россию, не поднимая в воздух самолеты НАТО: блиц-интервью с оппозиционером из РФ Яковенко

Полномасштабная военная операция Кремля против Украины маловероятна по ряду причин. Даже российские генералы понимают, какую цену за это придется заплатить РФ.

Сегодня Запад в состоянии "раздавить Россию", не поднимая в воздух самолеты НАТО. Вопрос лишь в наличии политической воли. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко. Далее приводим его прямую речь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой публикации).

В России есть те, кто очень хочет войны, кто готовится к ней морально. Но в основном это те, кто не имеют никакого отношения в вооруженным силам. Например, декан Третьяков, карикатурный персонаж, который у себя в Twitter организовал опрос о том, какого числа Россия нападет на Украину. Не менее известный комедийный персонаж Сурков недавно опубликовал статью, в которой говорится о том, что Россия должна "экспортировать хаос" за пределами своей страны (статья бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова под названием "Куда делся хаос? Распаковка стабильности", – Ред.).

Видео дня

Но генералы, как правило, не призывают к войне, потому что хорошо понимают, чем это может закончиться. Они понимают, что украинская армия сегодня далеко не та, что в 2014 году.

Безусловно, все это скопление войск – крайне дорогостоящая операция. Она сделана для того, чтобы напугать Запад, склонить того же Байдена еще раз встретиться с Путиным и что-то себе выторговать.

На самом деле Россия действительно торгует хаосом, торгует неприятностями. Но все-таки я думаю, что это не подготовка к какой-то большой войне. Это попытка устроить провокации, чтобы смягчить санкции. Попытаться надавить, чтобы обменять якобы предотвращенную войну против Украины, например, на сертификацию "Северного потока-2".

Точно предсказать, что будет, довольно сложно. Я думаю, что и сам Путин этого не знает. Но если речь идет о масштабном танковом вторжении, то Украина обладает серьезным противотанковым оружием, есть и Javelin, и Bayraktar. То количество "грузов 200", которое в таком случае будет возвращаться обратно в Россию, скорее всего, будет превышать болевой порог российского общества. Я думаю, что Путин на это не пойдет.

Я думаю, что Запад не начнет полномасштабную войну с Россией за Украину. На это рассчитывать вряд ли можно. Но если это безумие (полномасштабное вторжение, – Ред.) произойдет, то на него будет зубодробительный ответ.

Не в плане, что немедленно будут подняты самолеты НАТО, и они будут бомбить российские города. Путина можно остановить санкциями. Прежде всего, это тотальное топливно-энергетическое эмбарго. Запад в состоянии это сделать.

Второе – это отключение от главных финансовых операторов, то, что называется отключением от SWIFT. Это несколько более сложная история, потому что это не государственная структура. Но Запад в состоянии и это организовать.

Экономика России просто рухнет. Все разговоры о том, что мы можем переориентироваться на восток, на Китай – все это ерунда. Это рассказы для взрослых детей, которые слушают "соловьиный помет" и другие российские ток-шоу.

Запад в состоянии раздавить Россию, не поднимая в воздух самолеты НАТО. Это вопрос политической воли. Это вопрос шредеризации западной элиты, это вопрос нежелания выходить из зоны комфорта.

Понятно, что мировая война с применением ядерного оружия не нужна никому. А вот экономические санкции – да. И Путин в принципе это понимает.