Ну что, дорогие друзья – сравним прогнозы и реальность? Вот просто возьмем все мрачные прогнозы про сотрудничество Украины с западными партнерами и посмотрим, что происходит на самом деле. Чтобы не писать 100500 знаков текста возьму сегодня только военную часть. И то не всю – просто полистаю ленту, например Цензора – главред Юрий Бутусов этой теме уделяет достаточно внимания, так что при всем уважении к коллегам из других проектов – просто сегодня эта лента. В следующий раз по другим темам возьмем другой.

Итак, какие прогнозы мы слышали и слышим? Апокалипсис стучится в двери. Нас все бросили. Кулуарно договариваются с Москвой. Запад нам больше не союзник. От Украины все устали. В общем, 73% плохих украинцев выбрали плохого президента Зеленского и не выбрали хорошего Порошенко. Нам теперь всем придет белый и пушистый зверек. Справедливости ради отмечу, что похожее хоровое исполнение по самым разным отраслям мы слышали и три года назад, и пять... Ну а теперь листаем ленту новостей. Ленивый автор даже не гуглит, просто берет новостной сайт и начинает читать.

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США в ближайшее время передадут Украине еще два патрульных катера типа Island. Об этом сообщил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

НАТО передало Украине 30 тысяч литров жидкости для дезинфекции поверхностей в рамках помощи по борьбе с пандемией коронавируса. Также в ближайшие недели Украине передадут дополнительное медицинское оборудование. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На военно-морской базе Клайд в Великобритании прошла "церемония прощания" британского флота с двумя противоминными кораблями класса Sandown, которые продолжат службу в Военно-морских силах Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Королевского ВМФ Великобритании.

Корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины.

Об этом во время слушаний в Палате общин заявил глава МИД страны Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Как отметил министр, британский корабль следовал кратчайшим и прямым маршрутом. "Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать", – заявил Рааб.

Дальше, простите, листать не стал. Брал только сравнительно свежие. Даже про самые масштабные с 2014 года (да за все время Независимости, наверное) военно-морские учения писать не стал. Их трудно было не заметить. Вывод простой. Слухи о тотальной зраде и о том, что Украину все бросили, скажем так, сильно преувеличены. Я понимаю, это политика, это информационные технологии, но... паниковать нет никаких причин. Все будет Украина.

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