Я вот задумался, в какую задницу мы скатились. Скатились за 30 лет независимости.

Население с полной уверенностью предполагает, что власть могла закупить абсолютно левую вакцину. Что власть может спокойно рисковать жизнями своих людей. Что 1000-10000-100000 смертей никого не волнуют, когда есть политическая целесообразность. Власть где-то там, а народ где-то здесь. И это не проблема власти – это проблема народа.

Будущие министры, их замы, директора госпредприятий и т.д. – это ваши друзья, знакомые и те, кто ходят сейчас среди нас и возмущаются, какие же во власти г@ндоны.

Но став властью, сами становятся ничем не лучше – и быстро садятся на схемы.

Какой-то замкнутый круг.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.