Заместитель главы Окружного админсуда Киева приехал на работу на золотистом Porsche. Фото
Заместитель председателя ОАСК Павла Вовка судья Евгений Аблов приехал в Печерский суд на золотистом Porsche Cayenne. Такая показная роскошь возмутила журналистов и пользователей соцсетей.
Заместителя Вовка на дорогом спорткаре заметили утром 15 июня. Журналистка "Слидство.Инфо" Евгения Моторевская обнародовала в Facebook фото автомобиля и самого Аблова.
По ее словам, присутствующие назвали "жлобством" использование судьей "золотого" Porsche Cayenne.
Недовольство таким высокомерием судьи связано, в частности со скандалами вокруг ОАСК.
Как известно, председатель суда Павел Вовк является фигурантом дела о заказных решениях в интересах политической элиты и олигархов. В НАБУ считают, что он возглавил "преступную организацию", в состав которой входили не менее 12 человек, а целью был "захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе".
В то же время законопроект президента Зеленского по ликвидации ОАСК не прошел пока даже профильного комитета Верховной Рады.
"Напомню, между тем в парламенте уже который месяц подряд пылится законопроект о ликвидации ОАСК. А нас и дальше имеют за дураков", – написала журналистка.
Как сообщал OBOZREVATEL, детективы НАБУ собрали дополнительную информацию о состояниях екс-сотрудника Службы внешней разведки и брата председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова и нашли у него еще одну квартиру с сейфами.
Также OBOZREVATEL сообщал:
6 апреля НАБУ задержало Юрия Зонтова на попытке получить 100 тысяч долларов взятки. Во время обыска у него и сообщника нашли крупную сумму наличных в валюте.
Журналист Юрий Бутусов раскрыл детали схемы получения взяток, которую, по его словам, организовал глава ОАСК Павел Вовк.