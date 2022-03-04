Залужный стал генералом: Зеленский объявил о госнаградах и новых званиях военных. Список

Юрий Сергиенко
Политика
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Залужный стал генералом: Зеленский объявил о госнаградах и новых званиях военных. Список
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил новые воинские звания и объявил о государственных наградах для 76 украинских воинов. В частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал генералом.

Об этом глава государства заявил во время своего обращения 4 марта вечером. К сожалению, половина защитников Украины награждена посмертно (чтобы осмотреть полный список и видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы продолжаем бороться. Мы защитим нашу страну и освободим нашу землю, благодаря нашим героям. Я сегодня наградил 76 украинских героев за личное мужество и самоотдачу при обороне. К сожалению, из них 37 награждаются посмертно", – сказал Зеленский.

Видео дня

  • Так, звание Героя Украины получил генерал-лейтенант Павлюк Александр Алексеевич – командующий Операции объединенных сил.

  • Звание бригадного генерала получил полковник Шворак Владимир Васильевич – заместитель командующего войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ.

  • Звание бригадного генерала юстиции получил полковник юстиции Мельник Сергей Николаевич – начальник Военно-юридического отдела Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

  • Звание бригадного генерала получил полковник Богомолов Артем Евгеньевич – заместитель командующего войск Оперативного командования "Восток".

  • Звание генерала получил Залужный Валерий Федорович – главнокомандующий ВСУ.

Валерий Залужный.
Также 76 воинов награждены орденами и медалями. Полный список (на языке оригинала)

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:

  • Бачкова Віталія Валентиновича (посмертно)

    полковника

  • Гордієнко Юлію Андріївну (посмертно)

    майора медичної служби

  • Жовтяка Дмитра Васильовича

    лейтенанта

  • Індиченка Ігоря Андрійовича

    лейтенанта

  • Ковбасюка Олеся Петровича

    старшого лейтенанта

  • Кучерука Віталія Васильовича (посмертно)

    лейтенанта

  • Усика Ігоря Олеговича (посмертно)

    старшого лейтенанта

  • Усова Станіслава Руслановича (посмертно)

    лейтенанта

  • Шишевського Олександра Віталійовича (посмертно)

    капітана

  • Шімона Олександра Михайловича (посмертно)

    старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня:

  • Шутанича Руслана Миколайовича — старшого солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня:

  • Битку Олександра Віталійовича (посмертно)

    старшого солдата

  • Білецького Івана Юрійовича (посмертно)

    солдата

  • Буткалюка В’ячеслава Анатолійовича

    солдата

  • Васильчука Богдана Віталійовича (посмертно)

    солдата

  • Воробйова Максима Юрійовича

    солдата

  • Гнидого Анатолія Олеговича (посмертно)

    солдата

  • Гребенюка Сергія Васильовича (посмертно)

    молодшого сержанта

  • Григоренка Євгена Сергійовича (посмертно)

    сержанта

  • Гука Станіслава Михайловича

    солдата

  • Гулькевича Володимира Володимировича (посмертно)

    солдата

  • Добровольського Олександра Віталійовича

    солдата

  • Добровського Івана Олександровича (посмертно)

    старшого солдата

  • Жданянчина Миколу Івановича (посмертно)

    солдата

  • Жогіна Владислава Андрійовича

    солдата

  • Захаренка Леоніда Павловича (посмертно)

    старшого солдата

  • Зеленчука Артура Вікторовича

    солдата

  • Золотарьова Євгенія Михайловича (посмертно) — старшину 2 статті

  • Іващенко Наталію Леонідівну (посмертно)

    головного корабельного старшину

  • Іщука Юрія Олександровича (посмертно)

    солдата

  • Калитюка Олександра Романовича

    солдата

  • Канюка Юрія Ігоровича

    лейтенанта

  • Карпюка Владислава Олександровича (посмертно)

    солдата

  • Ковальчука Максима Вікторовича

    солдата

  • Кучера Георгія Петровича

    головного сержанта

  • Левицького Руслана Васильовича

    солдата

  • Марчука Василя Володимировича (посмертно)

    старшого солдата

  • Михайловського Олексія Олексійовича (посмертно)

    старшого солдата

  • Науменка Дениса Ігоровича (посмертно)

    солдата

  • Нікітчука Павла Олексійовича (посмертно)

    солдата

  • Ніколенка Івана Ігоровича (посмертно)

    солдата

  • Онищука Петра Леонідовича

    солдата

  • Павлюка Володимира Петровича

    старшого сержанта

  • Петька Андрія Васильовича

    солдата

  • Посвистака Дмитра Дмитровича

    старшого солдата

  • Пухтинського Антона Валентиновича (посмертно)

    солдата

  • Савченка Артема Олеговича (посмертно)

    солдата

  • Семенюка Олександра Ігоровича

    солдата

  • Сітака Андрія Геннадійовича

    солдата

  • Сладковського Миколу Івановича

    старшого солдата

  • Сою Олександра Анатолійовича (посмертно)

    штаб-сержанта

  • Тарасюка Івана Григоровича (посмертно)

    головного сержанта

  • Телетьона Василя Васильовича (посмертно)

    старшого сержанта

  • Теуту Миколу Васильовича

    солдата

  • Ткача Віктора Володимировича

    сержанта

  • Топиху Ігоря Вікторовича (посмертно)

    підполковника

  • Черначука Петра Олександровича (посмертно)

    старшого солдата

  • Чупака Юрія Олександровича (посмертно)

    головного корабельного старшину

  • Штефанюка Антона Олександровича (посмертно)

    солдата

  • Щетинського Юрія Івановича

    майстер-сержанта

  • Юзвака Олексія Віталійовича

    солдата

Нагородити орденом Данила Галицького:

  • Демидчука Ігоря Олександровича (посмертно)

    старшого лейтенанта

  • Стельмаха Олександра Анатолійовича (посмертно)

    штаб-сержанта

Нагородити медаллю "За військову службу Україні":

  • Слупського Андрія Володимировича — старшого солдата

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни":

  • Білошицького Дмитра Анатолійовича

    молодшого сержанта

  • Гавву Андрія Віталійовича

    солдата

  • Гуреша Михайла Степановича

    солдата

  • Деньгіну Валентину Святославівну

    солдата

  • Козаченка Романа Ігоровича

    солдата

  • Ларіонова Олексія Ігоровича

    старшого солдата

  • Невінського Віталія Ігоровича

    старшого лейтенанта

  • Піскуна Тараса Олексійовича

    старшого лейтенанта

  • Савченка Бориса Ігоровича

    старшого сержанта

  • Савчука Юрія Михайловича

    головного сержанта

  • Слободяна Руслана Сергійовича

    солдата

  • Торгуна Сергія Захаровича

    старшого солдата.

Список награжденных Зеленским.
Список награжденных Зеленским.
Список награжденных Зеленским.
Список награжденных Зеленским.
Список награжденных Зеленским.

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