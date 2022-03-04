Залужный стал генералом: Зеленский объявил о госнаградах и новых званиях военных. Список

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил новые воинские звания и объявил о государственных наградах для 76 украинских воинов. В частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал генералом.

Об этом глава государства заявил во время своего обращения 4 марта вечером. К сожалению, половина защитников Украины награждена посмертно (чтобы осмотреть полный список и видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы продолжаем бороться. Мы защитим нашу страну и освободим нашу землю, благодаря нашим героям. Я сегодня наградил 76 украинских героев за личное мужество и самоотдачу при обороне. К сожалению, из них 37 награждаются посмертно", – сказал Зеленский.

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Так, звание Героя Украины получил генерал-лейтенант Павлюк Александр Алексеевич – командующий Операции объединенных сил.

Звание бригадного генерала получил полковник Шворак Владимир Васильевич – заместитель командующего войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ.

Звание бригадного генерала юстиции получил полковник юстиции Мельник Сергей Николаевич – начальник Военно-юридического отдела Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Звание бригадного генерала получил полковник Богомолов Артем Евгеньевич – заместитель командующего войск Оперативного командования "Восток".

Звание генерала получил Залужный Валерий Федорович – главнокомандующий ВСУ.

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:

Бачкова Віталія Валентиновича (посмертно) – полковника

Гордієнко Юлію Андріївну (посмертно) – майора медичної служби

Жовтяка Дмитра Васильовича – лейтенанта

Індиченка Ігоря Андрійовича – лейтенанта

Ковбасюка Олеся Петровича – старшого лейтенанта

Кучерука Віталія Васильовича (посмертно) – лейтенанта

Усика Ігоря Олеговича (посмертно) – старшого лейтенанта

Усова Станіслава Руслановича (посмертно) – лейтенанта

Шишевського Олександра Віталійовича (посмертно) – капітана

Шімона Олександра Михайловича (посмертно) – старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня:

Шутанича Руслана Миколайовича — старшого солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня:

Битку Олександра Віталійовича (посмертно) – старшого солдата

Білецького Івана Юрійовича (посмертно) – солдата

Буткалюка В’ячеслава Анатолійовича – солдата

Васильчука Богдана Віталійовича (посмертно) – солдата

Воробйова Максима Юрійовича – солдата

Гнидого Анатолія Олеговича (посмертно) – солдата

Г ребенюка Сергія Васильовича (посмертно) – молодшого сержанта

Григоренка Євгена Сергійовича (посмертно) – сержанта

Гука Станіслава Михайловича – солдата

Гулькевича Володимира Володимировича (посмертно) – солдата

Добровольського Олександра Віталійовича – солдата

Добровського Івана Олександровича (посмертно) – старшого солдата

Жданянчина Миколу Івановича (посмертно) – солдата

Жогіна Владислава Андрійовича – солдата

Захаренка Леоніда Павловича (посмертно) – старшого солдата

Зеленчука Артура Вікторовича – солдата

Золотарьова Євгенія Михайловича (посмертно) — старшину 2 статті

Іващенко Наталію Леонідівну (посмертно) – головного корабельного старшину

Іщука Юрія Олександровича (посмертно) – солдата

Калитюка Олександра Романовича – солдата

Канюка Юрія Ігоровича – лейтенанта

Карпюка Владислава Олександровича (посмертно) – солдата

Ковальчука Максима Вікторовича – солдата

Кучера Георгія Петровича – головного сержанта

Левицького Руслана Васильовича – солдата

Марчука Василя Володимировича (посмертно) – старшого солдата

Михайловського Олексія Олексійовича (посмертно) – старшого солдата

Науменка Дениса Ігоровича (посмертно) – солдата

Нікітчука Павла Олексійовича (посмертно) – солдата

Ніколенка Івана Ігоровича (посмертно) – солдата

Онищука Петра Леонідовича – солдата

Павлюка Володимира Петровича – старшого сержанта

Петька Андрія Васильовича – солдата

Посвистака Дмитра Дмитровича – старшого солдата

Пухтинського Антона Валентиновича (посмертно) – солдата

Савченка Артема Олеговича (посмертно) – солдата

Семенюка Олександра Ігоровича – солдата

Сітака Андрія Геннадійовича – солдата

Сладковського Миколу Івановича – старшого солдата

Сою Олександра Анатолійовича (посмертно) – штаб-сержанта

Тарасюка Івана Григоровича (посмертно) – головного сержанта

Т елетьона Василя Васильовича (посмертно) – старшого сержанта

Теуту Миколу Васильовича – солдата

Ткача Віктора Володимировича – сержанта

Топиху Ігоря Вікторовича (посмертно) – підполковника

Черначука Петра Олександровича (посмертно) – старшого солдата

Чупака Юрія Олександровича (посмертно) – головного корабельного старшину

Штефанюка Антона Олександровича (посмертно) – солдата

Щетинського Юрія Івановича – майстер-сержанта

Юзвака Олексія Віталійовича – солдата

Нагородити орденом Данила Галицького:

Демидчука Ігоря Олександровича (посмертно) – старшого лейтенанта

Стельмаха Олександра Анатолійовича (посмертно) – штаб-сержанта

Нагородити медаллю "За військову службу Україні":

Слупського Андрія Володимировича — старшого солдата

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни":

Білошицького Дмитра Анатолійовича – молодшого сержанта

Гавву Андрія Віталійовича – солдата

Гуреша Михайла Степановича – солдата

Деньгіну Валентину Святославівну – солдата

Козаченка Романа Ігоровича – солдата

Ларіонова Олексія Ігоровича – старшого солдата

Невінського Віталія Ігоровича – старшого лейтенанта

Піскуна Тараса Олексійовича – старшого лейтенанта

Савченка Бориса Ігоровича – старшого сержанта

Савчука Юрія Михайловича – головного сержанта

Слободяна Руслана Сергійовича – солдата

Торгуна Сергія Захаровича – старшого солдата.

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