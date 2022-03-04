Залужный стал генералом: Зеленский объявил о госнаградах и новых званиях военных. Список
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил новые воинские звания и объявил о государственных наградах для 76 украинских воинов. В частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал генералом.
Об этом глава государства заявил во время своего обращения 4 марта вечером. К сожалению, половина защитников Украины награждена посмертно (чтобы осмотреть полный список и видео, доскролльте страницу до конца).
"Мы продолжаем бороться. Мы защитим нашу страну и освободим нашу землю, благодаря нашим героям. Я сегодня наградил 76 украинских героев за личное мужество и самоотдачу при обороне. К сожалению, из них 37 награждаются посмертно", – сказал Зеленский.
Так, звание Героя Украины получил генерал-лейтенант Павлюк Александр Алексеевич – командующий Операции объединенных сил.
Звание бригадного генерала получил полковник Шворак Владимир Васильевич – заместитель командующего войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ.
Звание бригадного генерала юстиции получил полковник юстиции Мельник Сергей Николаевич – начальник Военно-юридического отдела Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
Звание бригадного генерала получил полковник Богомолов Артем Евгеньевич – заместитель командующего войск Оперативного командования "Восток".
Звание генерала получил Залужный Валерий Федорович – главнокомандующий ВСУ.
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:
Бачкова Віталія Валентиновича (посмертно) –
полковника
Гордієнко Юлію Андріївну (посмертно) –
майора медичної служби
Жовтяка Дмитра Васильовича –
лейтенанта
Індиченка Ігоря Андрійовича –
лейтенанта
Ковбасюка Олеся Петровича –
старшого лейтенанта
Кучерука Віталія Васильовича (посмертно) –
лейтенанта
Усика Ігоря Олеговича (посмертно) –
старшого лейтенанта
Усова Станіслава Руслановича (посмертно) –
лейтенанта
Шишевського Олександра Віталійовича (посмертно) –
капітана
Шімона Олександра Михайловича (посмертно) –
старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня:
Шутанича Руслана Миколайовича — старшого солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня:
Битку Олександра Віталійовича (посмертно) –
старшого солдата
Білецького Івана Юрійовича (посмертно) –
солдата
Буткалюка В’ячеслава Анатолійовича –
солдата
Васильчука Богдана Віталійовича (посмертно) –
солдата
Воробйова Максима Юрійовича –
солдата
Гнидого Анатолія Олеговича (посмертно) –
солдата
Гребенюка Сергія Васильовича (посмертно) –
молодшого сержанта
Григоренка Євгена Сергійовича (посмертно) –
сержанта
Гука Станіслава Михайловича –
солдата
Гулькевича Володимира Володимировича (посмертно) –
солдата
Добровольського Олександра Віталійовича –
солдата
Добровського Івана Олександровича (посмертно) –
старшого солдата
Жданянчина Миколу Івановича (посмертно) –
солдата
Жогіна Владислава Андрійовича –
солдата
Захаренка Леоніда Павловича (посмертно) –
старшого солдата
Зеленчука Артура Вікторовича –
солдата
Золотарьова Євгенія Михайловича (посмертно) — старшину 2 статті
Іващенко Наталію Леонідівну (посмертно) –
головного корабельного старшину
Іщука Юрія Олександровича (посмертно) –
солдата
Калитюка Олександра Романовича –
солдата
Канюка Юрія Ігоровича –
лейтенанта
Карпюка Владислава Олександровича (посмертно) –
солдата
Ковальчука Максима Вікторовича –
солдата
Кучера Георгія Петровича –
головного сержанта
Левицького Руслана Васильовича –
солдата
Марчука Василя Володимировича (посмертно) –
старшого солдата
Михайловського Олексія Олексійовича (посмертно) –
старшого солдата
Науменка Дениса Ігоровича (посмертно) –
солдата
Нікітчука Павла Олексійовича (посмертно) –
солдата
Ніколенка Івана Ігоровича (посмертно) –
солдата
Онищука Петра Леонідовича –
солдата
Павлюка Володимира Петровича –
старшого сержанта
Петька Андрія Васильовича –
солдата
Посвистака Дмитра Дмитровича –
старшого солдата
Пухтинського Антона Валентиновича (посмертно) –
солдата
Савченка Артема Олеговича (посмертно) –
солдата
Семенюка Олександра Ігоровича –
солдата
Сітака Андрія Геннадійовича –
солдата
Сладковського Миколу Івановича –
старшого солдата
Сою Олександра Анатолійовича (посмертно) –
штаб-сержанта
Тарасюка Івана Григоровича (посмертно) –
головного сержанта
Телетьона Василя Васильовича (посмертно) –
старшого сержанта
Теуту Миколу Васильовича –
солдата
Ткача Віктора Володимировича –
сержанта
Топиху Ігоря Вікторовича (посмертно) –
підполковника
Черначука Петра Олександровича (посмертно) –
старшого солдата
Чупака Юрія Олександровича (посмертно) –
головного корабельного старшину
Штефанюка Антона Олександровича (посмертно) –
солдата
Щетинського Юрія Івановича –
майстер-сержанта
Юзвака Олексія Віталійовича –
солдата
Нагородити орденом Данила Галицького:
Демидчука Ігоря Олександровича (посмертно) –
старшого лейтенанта
Стельмаха Олександра Анатолійовича (посмертно) –
штаб-сержанта
Нагородити медаллю "За військову службу Україні":
Слупського Андрія Володимировича — старшого солдата
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни":
Білошицького Дмитра Анатолійовича –
молодшого сержанта
Гавву Андрія Віталійовича –
солдата
Гуреша Михайла Степановича –
солдата
Деньгіну Валентину Святославівну –
солдата
Козаченка Романа Ігоровича –
солдата
Ларіонова Олексія Ігоровича –
старшого солдата
Невінського Віталія Ігоровича –
старшого лейтенанта
Піскуна Тараса Олексійовича –
старшого лейтенанта
Савченка Бориса Ігоровича –
старшого сержанта
Савчука Юрія Михайловича –
головного сержанта
Слободяна Руслана Сергійовича –
солдата
Торгуна Сергія Захаровича –
старшого солдата.
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