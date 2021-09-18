Законопроект об олигархах ударит по экономике и доходам граждан, – экс-министр финансов Данилюк

Проект закона об олигархах в действующей редакции негативно скажется на экономике Украины и конечном итоге приведет к падению доходов граждан.

Об этом заявил экс-министр финансов и бывших глава СНБО Александр Данилюк в эфире "Свободы Слова Савика Шустера".

"Власть, когда вводит этот реестр (олигархов. – Ред.), должна думать о последствиях. Вот эти люди попали в какой-то реестр, который ведет именно СНБО, – это сразу колоссальные риски. Для тех, кто находится в этом реестре, будет гораздо сложнее получать доступ к финансированию, в том числе, за рубежом. Это сразу повлияет на экономику и на наши предприятия. А это десятки тысяч людей, которые работают на этих предприятиях", – сказал Данилюк.

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От такого шага, по словам экс-министра финансов, пострадает весь крупный украинский бизнес.

В целом Данилюк раскритиковал проект закона №5599 об олигархах за его популизм и отсутствие реальных механизмов ограничения политического влияния крупного бизнеса.

Напомним, 15 сентября Венецианская комиссия начала рассмотрение проекта закона об олигархах, который направил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков по настоянию 4 из 5 парламентских фракций и требованию омбудсмена Людмилы Денисовой. Оппозиционные фракции считают, что проект закона приведет к нарушению прав человека, ограничению свободы слова и к политическому преследованию оппонентов действующей власти.

По заключению уполномоченного по правам человека Денисовой, проект закона нарушает Конституцию Украины.

Передачу проекта закона №5599 в Венецианскую комиссии приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине. Сам проект закона об олигархах на форуме YES раскритиковали иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как нарушающий принципы демократии, верховенства права и свободы слова.