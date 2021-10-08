Законопроект об олигархах нарушает 19 статей Конституции, – Москаль

Законопроект об олигархах прямо нарушает сразу 19 статей Конституции Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-нардепа Геннадия Москаля.

"Я насчитал нарушение 19 статьи Конституции Украины. Например, статья 24 Конституции говорит: все равны перед законом, но ни у кого не может быть ограничений и ни у кого привилегий. И по тому, и по тому, и в том числе по имущественному состоянию не может быть дискриминации. Задействуйте антимонопольное законодательство, совершенствуйте фискальную службу, но не делайте абсолютных глупостей", - заявил Москаль в эфире телеканала "Украина24".

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Экс-нардеп отметил, что незаконность проекта закона очевидна всем специалистам, документально подтверждено выводами экспертно-правових управлений.

"Отрицательное заключение экспертно-правового управления. Отрицательное заключение юридического управления. Отрицательное заключение уполномоченного по правам человека. Ни одна страна мира такого закона не имеет", - добавил Москаль.

Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

Процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.

После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и затребовал финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.