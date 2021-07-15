Законопроект о "Дия.Сити" игнорирует требования ІТ-сообщества, – Рудык

"Голос" не поддержал принятый законопроект №4303 о "Дія.Сіті" из-за неучтенных требований ІТ-сообщества и игнорирования поправок фракции. Если Украина хочет получить имидж современной и развитой страны, нужно обеспечивать доверие и предсказуемость.

Об этом заявила народный депутат, лидер партии "Голос" Кира Рудык. Позицию политсилы она назвала последовательной.

"Не поддержали в первом чтении, не стали это делать и во втором. Документ не учитывал всех требований IT-сообщества к первому чтению. Представленные нами правки ко второму чтению также не были учтены", – пояснила депутат.

Речь идет о правках "Голоса", которые предусматривали защиту ІТ-специалистов – ФЛП, предоставляющих услуги ІТ-компаниям (их не должны принуждать вступать в "Дія.Сіті") создание объединений резидентов "Дія.Сіті" и участие в них компаний (это должно остаться вне регулирования, ведь никого нельзя заставить стать членом общественного объединения); аннулирование требований проводить аудит стартапам и малому ІТ-бизнесу (большинство критики от ІТ – именно об аудите) и возможность для компаний обжаловать решение о лишении их статуса резидента "Дія.Сіті" в суде и сохранять статус до решения суда (предохранитель возможных злоупотреблений со стороны регулятора).

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"К сожалению, эти моменты в законе не учтены. Если мы действительно хотим закрепить за Украиной имидж современной и развитой страны, нужно обеспечивать доверие и предсказуемость. Доверие приобретается только, если изменения в законы уместны и согласованны. Иначе, мировые компании не будут здесь открывать свои центры разработки", – подчеркнула лидер партии.