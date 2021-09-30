Закон об олигархах сведется к расправе над независимыми телеканалами, – нардеп

Основным применением так называемого антиконституционного закона об олигархах будет расправа над независимыми СМИ.

Такое мнение высказал народный депутат ("Батьківщина") Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина24".

"Здесь желание, субъективный способ через Совет национальной безопасности, не имеющий на это полномочий, кстати, конституционники, законы. Но через нее признавать – "ты олигарх" или "ты не олигарх, но если не отдаешь телеканал, то, может, станешь олигархом, а если отдаешь, то не станешь олигархом...", – заявил Кучеренко.

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В общем нардеп назвал проект закона элементом пиара, который не имеет ничего общего с борьбой против олигархов.

"А то, что даже не смогли нормально по процедуре принять этот закон, то это же анекдот, понимаете? Принять две правки, которые противоречат друг другу, вот вам и профессионализм всей этой команды", – добавил Кучеренко.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки по органу власти, который должен определять олигархов. Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК.

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио сразу после скандального голосования позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.