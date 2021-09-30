Закон об олигархах сведется к расправе над независимыми телеканалами, – нардеп

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Закон об олигархах будут применять для расправы над независимыми СМИ

Основным применением так называемого антиконституционного закона об олигархах будет расправа над независимыми СМИ.

Такое мнение высказал народный депутат ("Батьківщина") Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина24".

"Здесь желание, субъективный способ через Совет национальной безопасности, не имеющий на это полномочий, кстати, конституционники, законы. Но через нее признавать – "ты олигарх" или "ты не олигарх, но если не отдаешь телеканал, то, может, станешь олигархом, а если отдаешь, то не станешь олигархом...", – заявил Кучеренко.

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Кучеренко рассказал о применении закона об олигархах

В общем нардеп назвал проект закона элементом пиара, который не имеет ничего общего с борьбой против олигархов.

"А то, что даже не смогли нормально по процедуре принять этот закон, то это же анекдот, понимаете? Принять две правки, которые противоречат друг другу, вот вам и профессионализм всей этой команды", – добавил Кучеренко.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки по органу власти, который должен определять олигархов. Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК.

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио сразу после скандального голосования позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.

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