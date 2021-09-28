Закон об олигархах призван зачистить информполе и лишить оппозицию финансирования, – Мураев

Власть пытается зачистить информационное поле от критики и лишить оппозиционные партии доступа к финансированию путем так называемого закона об олигархах.

Об этом заявил лидер партии Наши Евгений Мураев.

"Что по факту происходит? Закон принят против Медведчука и Порошенко – это первая задача. И против всего бизнеса, который может, не дай Бог подумать, что может помочь каким-то другим политическим партиям кроме провластных. Т.е. сейчас в ручном режиме у СНБО механизм – любому бизнесмену сказать: ты сумки, пожалуйста, сюда заноси, потому что, если ты захочешь кому-то помочь, то мы тебя олигархом назначим", – заявил Мураев в эфире "Украина24".

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По словам политика, под критерии олигарха, предусмотренных в законопроекте, могут попасть тысячи граждан Украины, которые по тем или иным причинам неугодные СНБО.

"Это контроль финансовой системы, это контроль медийной системы и сделано это с той целью, чтобы узурпировать власть и не позволить родиться альтернативе Зеленскому. Т.е., друзья, у нас на глазах происходит построение авторитаризма. Причем, это полностью нарушает Конституцию. Смотрите, как сильно они спешили, они же понимали, что скажет Европа", – подытожил Мураев.

Напомним, 23 сентября Верховная рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект об олигархах.

Как сама процедура голосования, так и суть законопроекта, вызвали критику экспертов, в том числе иностранных.