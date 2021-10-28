Закон об олигархах нужен власти для пиара, – нардеп "Слуги Народа"

Закон про олигархов нужен провластной партии в первую очередь для пиара и удержания своего рейтинга.

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга Народа" Артем Дмитрук в эфире "Украина 24", пишет "РБК-Украина".

"Мне кажется, что это очередной законопроект, на котором провластной партии нужно было пропиариться, сделать хайп и в какой-то момент удержать или, по их мнению, поднять их рейтинг", – заявил нардеп.

Он добавил, что не голосовал за проект закона, в том числе и потому что он принимался вопреки регламенту. Сам закон об олигархах Дмитрук считает нерабочим и популистским.

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"На сегодняшний день у нас, помимо классических правоохранительных органов, есть огромное количество специальных органов для специальных субъектов. И сегодня наших правоохранительных органов достаточно для того, чтобы определить всех преступников, определить так называемых олигархов, тех людей, которые как бы мешают развитию в нашем государстве", – заявил Дмитрук.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты разные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.