Спостерігаю як Зе-депутати проштовхують "Закон про олігархів", а в голові чечетовське "Оценітє красоту ігри", "как котят".

Не помічати схожості між сучасними більшовиками та міцними господарниками часів Януковича просто неможливо. Ми пам’ятаємо як все закінчилося. Руйнацію парламентаризму в країні доводиться відновлювати великими зусиллями та людськими жертвами. Так буде і цього разу, можна не сумніватися. Коли я бачу всю цю зелену піонерію, у мене тільки одне питання: Де та межа, перед якою хоча б частина з них зупиниться в намаганні догодити узурпатору?

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