Закон об олигархах даст возможность власти контролировать основные телеканалы – Данилюк

Власть рассматривает закон об олигархах как инструмент давления на крупный бизнес для контроля над основными телеканалами и другими СМИ. Поэтому его и называют законом ограничения свободы слова в Украине.

Об этом заявил экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, закон об олигархах заставит владельцев каналов идти "на поклон" к власти.

"Такая ситуация создает очень серьезные проблемы для бизнеса, и владельцев каналов – это идея Офиса президента – пойдут на поклон и будут как-то договариваться. Вот вся цель этого законопроекта – не больше и не меньше. Поэтому его и называют законом ограничения свободы слова в Украине", – отметил Данилюк.

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Он пояснил, что бизнесменам, внесенным в реестр олигархов, придется продать свои средства массовой информации, чтобы избежать давления.

"Так вот – идея этого проекта следующая – все те, кто попадут в этот реестр, власть будет им создавать различные проблемы. И единственным путем выпасть из этого реестра практически является продать медиа. Других вариантов нет. Вот здесь интересно. Кто их может приобрести. Да никто не может приобрести, поскольку они автоматически снова попадают в тот же реестр олигархов и снова будут вынуждены продать ", – убежден Данилюк.