В Украине начался процесс обсуждения на государственном уровне действенных путей преодоления проблемы смертности новорожденных детей от врожденных патологий Spina Bifida (дефектов невральной трубки). Ежегодно эта болезнь, вызываемая авитаминозом у беременных женщин, не позволяет тысячам младенцев прожить и нескольких дней. А детки, которые выжили – на всю жизнь остаются инвалидами.

Уже несколько лет подряд Украина крепко удерживает первое место в европейском антирейтинге по неонатальной смертности — количеству новорожденных, умирающих в течение первых 28 дней жизни. Среди наиболее распространенных причин – врожденные пороки сердца (32%), хромосомные аномалии (8%). Еще 15,8% младенцев погибают из-за врожденных патологий Spina Bifida (дефекты невральной трубки). В среднем на 10 000 новорожденных 19 детей появляются на свет с патологиями центральной нервной системы. Большинство из них умирают, остальные всю жизнь нуждаются в попечении взрослых.

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Мировой опыт свидетельствует о том, что эту страшную проблему можно успешно решать. В последние несколько лет странам ЕС удалось сократить количество случаев патологий Spina Bifida в среднем на 60 – 85%. Согласно общей статистике, на 2018 год дефекты невральной трубки фиксируются в 7,5 случаев в расчете на 10 000 новорожденных. В Украине, повторюсь, - 19!

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Попередити патології, урятувати життя та здоров’я тисяч дітей здатна фолієва кислота. Щоденне споживання вагітною жінкою лише 400 мкг цієї речовини, що містить у своєму складі вітамін В9, фактично унеможливлює виникнення у плода Spina Bifida. Ключова проблема в тому, що більшість українських жінок під час вагітності не можуть отримати потрібну кількість фоліантів природним шляхом, тобто споживаючи рослинні продукти харчування. Адже фолати нестійкі до теплової обробки, дії ультрафіолетових променів та повітря, приблизно 70% вітаміну втрачається при приготуванні їжі.

Окрім того, як свідчать результати дослідження науковців, лише 7% вагітних жінок дослуховуються до рекомендацій лікарів і вживають під час периконцепційного періоду фармацевтичні препарати із синтетичною фолієвою кислотою.

У розвинених економіках світу проблему життя і здоров’я своїх майбутніх громадян вирішили комплексно. Понад 80 країн світу збагачують фолієвою кислотою борошно, із якого випікається хліб. Купуючи та споживаючи цей продукт щоденного раціону, жінки дітородного віку навіть не думають про дефіцит фолієвої кислоти. Для них ця проблема не існує. До речі, споживання збагаченого фолієвою кислотою хлібу попереджає виникнення передчасних вікових інсультів та інфарктів, онкологічних новоутворень у дорослого населення.

Першою країною, що запровадила обов’язкову фортифікацію зернових продуктів, стали США. Ще в 1998 році в законодавстві з’явилася норма про збагачення фолієвою кислотою у пропорції 140 мкг на 100 г пшеничного, кукурудзяного та рисового борошна, із яких виготовляються пластівці, макаронні вироби, хліб, інші продукти харчування. Обов’язкова фортифікація діє також у Канаді, Великобританії та навіть Чилі. Результати приголомшливі! Від 2001 до 2020 року випадки вроджених патологій Spina Bifida в Чилі скоротилися на 55%. У США — на 48%. Аналогічні показники демонструють країни ЄС.

Як жінка, яка очікує на народження дитини, дуже радію тому, що й в Україні нарешті розпочався дуже предметний діалог щодо цього питання. У Верховній Раді зареєстрований та включений до порядку денного законопроєкт народної депутатки Ірини Констанкевич "Про фортифікацію борошна". Дуже важливо й те, що до обговорення цього вкрай важливого документа профільний Комітет з питань аграрної та земельної політики долучив провідних науковців та лікарів, громадські організації, що опікуються дітьми з цими страшними патологіями. "Круглий стіл" за їхньою участю, що відбувся в Комітеті з питань аграрної та земельної політики 4 листопада 2021 року, додає впевненості, що найближчим часом в Україні з’явиться дієва панацея від вроджених вад, яка допоможе тисячам молодих батьків навіть не згадувати про Spina Bifida.

Цілком погоджуюся з Іриною Констанкевич: якщо в нашої країни є шанс рятувати життя тисяч немовлят, Україна має ним скористатися! А ще мене надихає те, що необхідність ухвалення закону "Про фортифікацію борошна" підтримали майже всі учасники "круглого столу". Я чудово розумію занепокоєння нейрохірурга, керівника відділення Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства та дитинства Михайла Ловги, який свідчить, що наразі українські лікарі здійснюють операції плоду на 25–26 тижні вагітності, але це не вирішує проблеми та не гарантує, що дитина народиться здоровою. А ось фортифікація борошна фолієвою кислотою дозволила б забезпечити дієву профілактику подібних страшних ускладнень.

Я також вдячна за відверту позицію дитячому неврологу Львівської міської дитячої лікарні Ользі Тичківській, яка стверджує, що якби Україна вчасно запровадила світовий досвід та збагачувала борошно вітамінами, ми могли б попередити в середньому 5600 смертей новонароджених діточок. Так, ми маємо нарешті зробити перший крок у напрямку, який уже тривалі роки дуже успішно реалізують у провідних країнах світу!

Разом із тим я чудово розумію і погоджуюся з тими фахівцями, які кажуть, що механізм впровадження цієї практики має бути дуже виважений. Держава дійсно має розробити чіткі промислові стандарти фортифікації, можливо, збагачувати не всі, а лише один сорт борошна, передбачити вигідні умови для закупівлі обладнання з метою мінімізації зростання собівартості кінцевої продукції тощо.

На моє переконання, так і буде. Спільними зусиллями ми якраз і винайдемо найбільш корисну та ефективну модель подолання цієї страшної проблеми. Найголовніше те, що "крига, як-то кажуть, скресла!" Усе велике починається з малого, а будь-яка справа — з першого кроку!