Юрчишин: если реально хотят ввести срок за ложь в декларации, это можно сделать до конца недели

Документ, подобный законопроекту об ответственности за ложь в декларациях, который президент Украины Владимир Зеленский хочет безотлагательно внести на рассмотрение Верховной Рады (ВР), уже зарегистрирован в декабре прошлого года – вернуть наказание в виде ограничения или лишения свободы за это правонарушение можно было бы в ближайшие пленарные дни.

Об этом заявил нардеп от партии "Голос", первый заместитель главы комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин в комментарии OBOZREVATEL. Он считает, что для этого нужна лишь политическая воля.

"Не стоит терять драгоценное время. В парламенте есть законопроект №4548, зарегистрированный 24 декабря 2020 года, "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации". Сейчас на него готовится заключение главного экспертного управления, то есть он должен попасть на рассмотрение соответствующего парламентского комитета. Если будет решение комитета, то его можно вполне принять", – подчеркнул он.

По мнению народного избранника, сейчас происходит имитация процесса, а не решение проблемы путем усиления ответственности за ложь в декларации.

"Когда ВР принимала как реакцию на решение Конституционного суда изменения в статью о лжи в декларациях, то она ослабила ответственность, и сейчас заключения (за это правонарушение, – ред.) нет. Есть законопроект, возвращающий (тюремное, – ред.) заключение, он уже зарегистрирован в Верховной Раде мной. Президент анонсировал, что внесет свой законопроект. До сих пор его текста никто не видел", – подчеркнул Юрчишин.

За все предыдущее время, когда эта норма действовала до отмены ее КСУ, было только одно решение суда о заключении, но эта норма хорошо действовала на опережение, считает парламентарий.

"Соответственно, она имеет все шансы работать и дальше", – уверен он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за ложь в декларациях. Он внесет на рассмотрение в ВР неотложный законопроект об усовершенствовании ответственности за ложное декларирование и непредставление декларации.

Документ, в частности, предусматривает возвращение наказания за указанные правонарушения в виде лишения свободы на срок до двух лет.