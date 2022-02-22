Юлия Тимошенко предложила парламенту план реакции на вторжение России

Украина должна требовать от мира жестких санкций и одновременно укрепляться изнутри и учиться жить в новых условиях. И самое главное, что мы должны сделать, – стать беспрецедентно сильными: пересмотреть военную доктрину, увеличить мощь нашей армии и повысить денежное довольствие защитникам и их семьям.

Об этом заявила глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны парламента.

"Нам не нужно искать другие слова – вчера состоялось официальное полномасштабное вторжение российской армии на территорию Украины, и мы должны поступать адекватно", – отметила Юлия Тимошенко.

По ее убеждению, вчерашние дерзкие действия РФ – это лишь начало давления, посягательства на суверенитет и независимость Украины. Поэтому нужно безотлагательно сделать несколько важных шагов, чтобы подготовиться к этому.

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"Нам надо усилить и пересмотреть военную доктрину Украины, потому что угроза, которая у нас есть, надолго. Во-вторых, нам нужно немедленно многократно усилить нашу армию, и если президент сказал, что мы можем в 2-3 раза увеличить мощь нашей армии, просмотрев бюджет, нужно это делать вместе с пересмотром военной доктрины. Также нужно позаботиться о защитниках и защитницах, которые сейчас в окопах защищают Украину. Минимум в 3 раза повысить денежное довольствие и поддержку их семей", – подчеркнула лидер "Батьківщини".

Кроме того, по ее словам, Украине предстоит комплексно противодействовать агрессии РФ, получив поддержку государств-союзников.

"Нам нужно требовать от наших западных партнеров воплощения тех жестких санкций, о которых нам было обещано, если будет масштабное вторжение. Нам нужно действовать! Тероборона сегодня одна из наших стратегий защиты. Мы должны действовать как одна команда – страна национального единства, парламент национального единства, общество национального единства!" – призвала Юлия Тимошенко.