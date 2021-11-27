Янукович пытается через суд оспорить отстранение с должности президента Украины

Сбежавший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева. Таким образом он намерен обжаловать законность принятия парламентом Постановления о его самоустранении с должности главы государства.

О намерениях сбежавшего президента судиться с украинским парламентом написал пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир в Facebook. По его словам, Янукович считает свое отстранения с поста "антиконституционным решением".

Адвокат утверждает, что Януковича якобы пытались устранить физически. По его словам, Верховная Рада "пошла вторым путем и растоптала закон". Представитель сбежавшего президента позволил предположить, что Украина якобы "заплатила большую цену" после того, как парламент принял решение о самоустранении Януковича с должности президента Украины.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертый президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам по случаю восьмой годовщины Майдана. Он поднял тему войны на Донбассе, энергетического кризиса в нашей стране, а также раскритиковал действия власти. Более того, сбежавший президент даже позволил себе предложить новую стратегию развития для Украины.

Напомним, Виктору Януковичу, как одному из подозреваемых по делу Майдана, грозит пожизненное наказание в Украине. Следствием установлено, что в период расстрелов в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года экс-президент Украины 11 раз общался по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

При этом Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что все подозреваемые по делу, включительно с Януковичем, скрываются на территории России и вряд ли понесут наказание. Поскольку страна-агрессор не выдаст украинским правоохранителям фигурантов дела Майдана.

Янукович сбежал из страны 22 февраля 2014 года. Сегодня он осужден за государственную измену, проходит как подозреваемый по ряду других дел и скрывается в России от тюремного заключения. Верховная Рада признала этот побег самоустранением от власти, а сам "гарант Конституции" оправдывался тем, что якобы пытался спасти собственную жизнь.