Яковенко назвал главное отличие протестов в Казахстане от украинского Майдана

Хотя люди, которые вышли на протесты в Казахстане и, в свое время, в Украине, имели общий посыл – недовольство властью, однако события в среднеазиатской стране "не дотягивают до революции". Главная причина – нехватка общей политической идеи для протестующих.

Как рассказал в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко, в отличие от Украины, где была явная альтернатива, и даже в отличие от Беларуси, где также были альтернативные идеи, в Казахстане ничего подобного нет. У людей есть только общее раздражение и усталость от режима, представители которого десятилетиями не покидают свои государственные посты.

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""Старик, уходи!" – этого недостаточно для революции", – отметил Яковенко.

По его мнению, для того, чтобы события в Казахстане получили настоящий революционный посыл, протестующие должны объединиться под одной идеей, а какая-то политическая сила должна выступить этим объединяющим фактором.

"У казахов есть очевидное мужество, смелость, готовность идти до конца и даже готовность умирать. Это важная часть протеста, который может перейти в фазу революции. Но необходимо, чтобы у людей была хоть какая-то программа", – подчеркнул политик.

Произошедшее в Казахстане он назвал "криком души", когда "уже нет сил терпеть одни и те же рожи". Он же призвал не видеть в протестах иностранный след. По его мнению, это выдумка, и причина протестов кроется лишь в самом Казахстане.

Говоря о том, получат ли политическое развитие протесты, политик отметил, что в Казахстане долгое время действующая политическая элита не давала сформироваться каким-либо альтернативам, а потому так и не образовались сильные политические конкуренты для власти.

"Но в любом случае это хорошая история, потому что Казахстан немножко освежится. Ушло правительство, которое подбирал Назарбаев. Токаев сейчас получит большую свободу для тех реформ, которые он хочет проводить", – добавил Яковенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, миротворческие силы ОДКБ по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева направили в Казахстан свои войска.