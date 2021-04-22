Выдворенный украинский консул Сосонюк покинул Россию

Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк 21 апреля покинул РФ.

Как сообщил в комментарии OBOZREVATEL спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, Сосонюк планирует взять короткий отпуск, чтобы провести время с семьей и восстановить силы.

"Мы должны понимать, что работа украинских дипломатов в России, фактически на территории государства-агрессора, полна многочисленных вызовов. Люди работают в условиях усиленного давления, перманентных угроз провокаций", – отметил он.

К тому же, по словам Николенко, имеет место пренебрежение российской стороной своим обязательствам в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности в части обеспечения безопасности иностранного дипломатического корпуса.

"В МИД Украины высоко ценят работу Александра Сосонюка и всех сотрудников украинских дипломатических учреждений в России. После отпуска консул вернется во внешнеполитическое ведомство и продолжит защищать национальные интересы нашего государства", – добавил спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля в российском Санкт-Петербурге Федеральная служба безопасности задержала консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Также было решено выслать украинского дипломата из России.

В ответ из Украины выслали работника российского посольства Евгения Черникова.