Дудя смотрела однажды с Птушкиным (именно из-за последнего), Варламова перестала читать с Майдана, Собчак только в новостях и то, из-за своей работы, сюда же можно добавить участников Comedy, на которых тоже поставила точку в 2014 году.

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І дуже була здивована, що плюси Ксеньку ще на включку тягали, як "співчуваючу" нам. Вчора все єство їх вкотре вивернулось навиворіт. І якщо ви далі говорите "та він/вона ж колись казали, колись підтримували", ви заодно з мордором на чолі з шизанутим карланом.

Адекватні росіяни або давно залишили резервацію, або сота доля відсотка ще зі здоровим глуздом, як Макаревич. Але це ніщо.

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Сподіваюсь, що наші молитви будуть почуті не через десятки років і нас залишать в спокої жити так, як ми хочемо, з ким хочемо і йти – куди хочемо, без порад імперського ботоксного діда з маразматичним трактування історії, залишивши вас гнити в болоті, яке було на місці московії за часів Київськї Русі.

Ви нас не створили, але ви через нас зникнете!