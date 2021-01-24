ВВС угодила в скандал из-за "российского" Крыма: появилась реакция Украины

Российская редакция ВВС возмутила украинских политиков и дипломатов публикацией о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, в которой назвала оккупированы Симферополь и Севастополь территорией страны-агрессора.

Соответствующий месседж появился на официальной странице издания в Facebook. В частности, в перечне российских городов, где люди вышли на массовые митинги, были упомянуты эти населенные пункты.

На ошибку сразу же отреагировал на личной странице в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он призвал журналистов не распространять ложные российские нарративы.

"Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение. Крым – это Украина", – отметил Николенко.

Также возмущение по поводу "присвоения" украинских городов оккупантами высказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

"Российская редакция BBC News Russian, какого черта? Когда это Севастополь и Симферополь стали российскими городами, как показано это на вашем сайте? 99,99% читателей читают заголовок к материалу, а там четко написано "Митинги в поддержку Алексея Навального в России 23 января 2021 года". Согласно документам ООН и других международных организаций, Россия оккупировала Крым и осуществляет попытки его аннексии. BBC хочет помочь России аннексировать Крым?" – написал Чубаров.

К ВВС из-за лживой информации обратился и бывший глава украинского МИД Павел Климкин у себя в Twitter.

"Вам не кажется, что в последнее время известные СМИ слишком часто ошибаются, изображая Крым российским? То ВВС, то новости Первого немецкого канала ARD. Не время ли для жесткой системной кампании вместо реагирования?" – поделился недовольством дипломат.

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