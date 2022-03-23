ВСУ удерживают занятые рубежи и наносят удары по оккупантам из всех средств – Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать занятые рубежи. Также они ведут разведку и наносят удары по российским оккупантам всеми силами и средствами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на конец суток, 22 марта. Из-за отсутствия успехов враг перешел к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры.

Российские оккупационные войска продолжают ведение стратегической наступательной операции против Украины. В связи с отсутствием успехов в войне с украинским народом враг перешел к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры. Продолжает производить артиллерийские обстрелы и наносить ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам населенных пунктов, историческим памятникам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам.

Видео дня

В городах и селах, оказывающих мирное сопротивление войскам оккупантов, те прибегают к мародерству, насилию в отношении мирного населения .

ВСУ в тесном взаимодействии с другими составляющими Сил обороны продолжают удерживать занимаемые рубежи, ведут разведку противника по всем направлениям его выдвижения и наносят ему огневое поражение имеющимися силами и средствами .

Так, на Донецком и Луганском направлениях, противник пытался продвинуться и закрепиться, но успеха не имел.

Военно-политическое руководство Беларуси продолжает оказывать войскам врага всестороннюю поддержку в использовании аэродромной и транспортной сети , отдельных учреждений здравоохранения и является соучастником преступлений против украинского народа.

Вместе с тем, существует вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси в войну против Украины на стороне Российской Федерации . Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства.

Украинскими защитниками и защитницами было отбито 7 атак врага и уничтожено 7 танков, 2 БМП, 6 артиллерийских систем и несколько автомобилей, захвачено 3 БМП-3. Подразделениями ПВО были поражены воздушные цели противника, а именно 2 БПЛА, 4 самолета и ракета "Точка-У". Потери личного состава противника составили около 100 человек (потери оккупантов уточняются).

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля по 22 марта путинские войска понесли в Украине оглушительные потери. Ориентировочно только погибшими при попытках оккупировать Украину РФ потеряла более 15 тысяч военнослужащих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!