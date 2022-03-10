ВСУ сдерживают наступление, враг потерял боеспособность и привлекает резервы – Генштаб

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Вооруженные силы Украины сдерживают наступление российских оккупантов на всех направлениях. Противник уже потерял боеспособность на некоторых из них и привлекает резервы.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на вечер 9 марта. Враг пытается наращивать боевые способности, перебрасывая дополнительные силы к границам.

"Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям. На некоторых из них оккупационные войска потеряли боеспособность и вводят в операцию резервы. Для наращивания боевых способностей враг осуществляет перемещение к границам Украины соединений и воинских частей из других стратегических направлений", – отметили в ведомстве.

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Сохраняется возможность проведения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры.

Россия не отказывается от планов оцепления Киева , продолжая наступательную операцию по Полесском и Сиверском направлениях.

На Слобожанском направлении противник наступает на населенные пункты Изюм, Петровское, Грушуваха, а также города Сумы и Ахтырка.

Вражеская наступательная операция продолжается также на Донецком и Таврическом направлениях.

Противник наращивает группировку войск на Николаевском направлении.

В Черноморской и Азовской операционных зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий . Корабельные группировки ВМФ ВС РФ находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав.

Республика Беларусь оказывает поддержку оккупанту в обеспечении поставок горюче-смазочных материалов, использовании железнодорожной инфраструктуры и аэродромной сети.

"Вооруженные Силы Украины в слаженном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск", – подытожили в Генштабе.

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