Есть такая старая профессиональная шутка, что дипломат – это такой человек, который десять раз подумает перед тем, как ничего не сказать. Тем не менее, до встречи украинского президента Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом остается всего три недели. При этом глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Вашингтоне уже провели ряд встреч с американскими чиновниками. Естественно, говорили не про какие-то важные, но отвлеченные вопросы, а согласовали детали визита Владимира Зеленского в США. Многие, кстати, недоумевали – почему за месяц? Дмитрий Кулеба коротко рассказал журналистам про итоги подготовки, но… вы же помните, кого называют дипломатом? Тем не менее, посмотрим, что очевидно в перспективных планах.

Представители украинской делегации говорят, что ключевыми были встречи Кулебы и Ермака с советником Джо Байдена по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы не знаем, о чем говорили, но знаем – с кем. То есть ключевые встречи это глава дипломатии и советник по нацбезопасности. Значит, Зеленский едет не просить денег, а обсуждать в первую очередь защиту Украины от российской агрессии. Что, на мой взгляд, совершенно правильно. Украинская экономика, ее реформы, сокращение госаппарата, полный список пожеланий бизнеса получите у самого бизнеса – все это не в американских, а в украинских руках. Захотим вырваться из болота – сделаем. Поддержка США нам нужна в первую очередь для защиты от агрессора. И тут вполне логично – ключевые переговоры идут по линии нацбезопасности и дипломатии.

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Вопрос – зачем вообще нужна была эта встреча заранее и на таком уровне? Почему бы не взвалить организацию визита на службу протокола, что логично? Президенты встретятся, познакомятся лично, "сверят часы", обсудят перспективы отношений. Дальше традиционные заявления о неуклонном курсе украинских реформ и такой же неуклонной поддержке Америкой этого курса. Красивые фото, ритуальные заявления, билеты в первый ряд у лоббистов по полмиллиона долларов и банкет. Сколько раз мы это уже видели в форматах от парадного до курьезного с "охотой у туалета". Но в этот раз складывается впечатление, что Зеленский хочет привезти из Вашингтона конкретику.

Какой может быть эта конкретика? Подписанные соглашения, а не декларации о намерениях. Или, как вариант, согласованную стратегию по противостоянию российской агрессии. Не забываем, с кем встречались наши делегаты в Вашингтоне. Потому и заранее. Чтобы было время все согласовать, убрать шероховатости и спорные моменты, получив в результате что-то готовое. И это очень важно. Потому что Украина в этом направлении обязана перехватывать инициативу. Если мы будем дальше повторять мантру про безальтернативность "Минских соглашений" и ничего не делать – наивно ожидать другого результата.

В принципе, глава украинского МИДа Кулеба на это и намекает. Мол, будет три блока вопросов. Первый — это политический. Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Третий — экономика. "По результатам встречи будет совместный документ двух президентов, будут подписаны документы, некоторые из них уже буквально на финальной стадии обработки. Некоторые требуют дополнительной проработки. Будут конкретные документы по результатам визита, в этом я уверяю", — говорит Кулеба. Так что ждем встречи Зеленского и Байдена со сдержанным оптимизмом. Основания есть. Украине очень нужна конкретика, именно в вопросе безопасности и защиты от российской агрессии.

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