ВСК должна начать работу именно с 'вагнеровцев', иначе оппозиция выйдет из состава комиссии, – Арьев

Парламентская временная следственная комиссия должна начать свою работу именно по делу относительно срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев", такая договоренность была достигнута ранее. Если власть будет манипулировать этим делом "Европейская солидарность" и другие оппозиционные фракции отзовут своих представителей из состава комиссии.

Об этом на брифинге заявили народные депутаты фракций "Европейская солидарность" Владимир Арьев, "Голоса" Роман Костенко и "Батьківщини" Сергей Евтушок. По словам представителя "ЕС", работа парламентской временной следственной комиссии сейчас актуальна как никогда. а на Банковой по этому поводу настоящая паника.

Он отметил, что сегодня ВСК, которая уже создана для расследования действий высших должностных лиц, не включает в свою повестку дня вопрос "вагнеровцев" на первом месте, несмотря на то, что ранее была достигла такая договоренность. И с таким условием представители "Голоса", "Батьківщини" и "Европейской солидарности" согласились участвовать в работе комиссии.

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"Мы сейчас говорим о том, что эти договоренности могут быть сорваны. И нам только на словах обещают, что это постановление будет проголосовано, а потом уже сама комиссия начнет свою работу именно по вопросу "вагнеровцев", – сообщил Арьев.

Нардеп отметил, что оппозиция имеет все основания не доверять обещаниям.

"Если представителям большинства скажут блокировать вопрос "вагнеровцев", вопрос рассмотрения измены и срыва спецоперации, то они будут блокировать, несмотря на все устные обещания", – заявил Арьев.

Политик отметил, что именно поэтому представители оппозиции настаивают на том, чтобы в постановлении было зафиксировано, что первым в повестке дня работы следственной комиссии будет вопрос срыва спецоперации по "вагнеровцам".

"Иначе мы рассматриваем вопрос отзыва своих кандидатур на участие в этой комиссии из-за того, что договоренности, которые были достигнуты, срываются", – заявил Арьев.

Он предположил, что власть будет делать все возможное, чтобы правда не была обнародована.

"А то, что сегодня Банковая готова срывать абсолютно все, пытается снова бросать фейковые вещи и снова переложить вопрос измены, в которой фактически они признались, с ОП на Порошенко и на предшественников, то это уже истерика. Какая свидетельствует, что они будут юлить, выкручиваться, будут делать все для того, чтобы правду мы не узнали. Но я уверен, что правду мы узнаем обязательно и она будет обнародована", – отметил нардеп.