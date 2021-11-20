Все, кто проводил операцию по задержке 'вагнеровцев', должны получить награды, – Турчинов

Придет время и все, кто проводил и организовывал операцию по задержке "вагнеровцев", будут героями Украины и будут иметь награды. Об этом сказал экс-секретарь СНБО Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов накануне в эфире "Украина 24".

Он сообщил, что бывшего председателя ГУР МО Василия Бурбу уволили на следующий день после того, как тот предложил Зеленскому проверить на детекторе лжи всех, кто был в кабинете во время совещания, где обсуждались вопросы специальной операции по захвату "вагнеровцев"

"В то время, когда весь мир аплодирует украинским спецслужбам, считая, что это была уникальная операция, наше военно-политическое руководство их освобождает от должностей и преследует", – сказал руководитель ЦШ ЕС.

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Турчинов объяснил, что несмотря на то, что спецоперация была сорвана, занимавшиеся ею разведчики провели колоссальную работу по документированию показаний и идентификации тех российских военных преступников, которые убивали украинцев на Донбассе и были причастны к сбитию малазийского "Боинга".

"Вагнеровцы" представляли свои российские награды, военные билеты, рассказывали сколько и как они убивали людей", – отметил экс-секретарь СНБО Украины, подчеркнув, что собран колоссальный массив информации, свидетельствующий о прямой ответственности политического руководства РФ за войну в Украине и убийства украинцев .

"Именно поэтому, – сообщил Турчинов, – год назад он вышел на пресс-конференцию, чтобы собранные материалы не были уничтожены".

"Власть не просто лгала, что никакой операции не было, но и поставила задачу освободить всех к ней причастных. Попробовали уничтожить фактически всю информацию: кто был на совещаниях у президента, кто подписывал приказы, согласовывал позиции", – сказал он, добавив, что передавая информацию журналистам, наши офицеры спасали ценные разведматериалы, которые они смогли получить, рискуя своей жизнью.

Резюмируя, Турчинов подчеркнул, что придет время и все, кто проводил и организовывал операцию по задержке "вагнеровцев", получат государственные награды.