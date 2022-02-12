Все бойцы теробороны должны получить оружие: 'Евросолидарность' инициирует изменения в закон

В закон о территориальной обороне должны быть внесены изменения, позволяющие всем бойцам терробороны иметь оружие. Об этом после совещания у спикера Верховной Рады сказал журналистам пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Мы предложили внести изменения в закон о территориальной обороне, которые позволяют иметь оружие всем бойцам территориальной обороны, а не только так называемым добровольным общественным организациям свое собственное оружие использовать для защиты. И думаю, что это уберет любые бюрократические препятствия для развертывания подразделений территориальной обороны и повышения эффективности защиты", – считает Порошенко.

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"Еще одна позиция – увеличение финансирования субъектов местного самоуправления для повышения обеспечения подразделений территориальной обороны помещениями, комнатами для хранения оружия, комплектации личного состава и создания реальных возможностей для отпора", – говорит Порошенко.

Он также призвал предусмотреть дополнительные средства для финансирования Государственного оборонного заказа. "Чтобы вместе с той военной помощью, которую получает сегодня Украина, мы должны были обеспечить и за свой счет собственные оборонные заказы", – говорит Порошенко.

"Мы также попросили рассмотреть позицию развертывания программы вроде Ленд-лиза. Для того чтобы Украина имела возможность одолжить оружие. И это будет уже значительно больший объем. Причем не только самолетами. Но и я надеюсь, что со следующей недели у нас будет и автомобильным транспортом военная помощь. По крайней мере, так мне говорят партнеры", – отмечает пятый Президент.

"Мы сегодня общаемся по телефону. Потому что хочу вам напомнить – Зеленский ограничил мои возможности посещения наших партнеров как в Европе, так и в Соединенных Штатах. И все равно мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы защитить Украину", – отмечает Порошенко.