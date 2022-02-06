'Враг должен нас бояться': Кулеба призвал не верить 'апокалиптическим' прогнозам по войне с РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к украинцам с просьбой не доверять "апокалиптическим" сценариям по отношению к нашей стране на фоне угрозы вероятного вторжения России. Вопреки опасениям и тревоге, которые преобладают среди населения, Украина имеет все шансы преодолеть нависшие над ней риски.

Об этом он написал у себя в Twitter. Глава внешнеполитического ведомства указал, что в столицах разных стран разнятся и сценарии для нашего государства.

"Но Украина готова к развитию каких-либо сценариев. Сегодня у нас есть мощная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свою державу. Это враг должен нас бояться, а не мы его", – утешительно отметил Кулеба.

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Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заметил из Минска, что Украину необходимо вернуть в "лоно славянства". Диктатор подчеркнул, что "священный союз" Украины, России и Беларуси пытаются разрушить западные организации, в то время как именно связь этих трех государств якобы обеспечивает их же собственную безопасность.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Минобороны Алексей Резников обратил внимание, что сегодня отсутствуют прямые предпосылки для вторжения России в Украину.