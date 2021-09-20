Возможность работать в локдаун, компенсации бизнесу и мораторий на проверки, – Кира Рудык инициировала три постановления

Лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык инициировала три постановления Верховной Рады: о возможности работать во время локдауна, запрете на проверки бизнеса и выделение 10 млрд гривен на поддержку предпринимателей.

Причиной для этого стал слабый уровень готовности власти к новой волне пандемии, который заставляет десятки тысяч работающих людей подстраиваться под непродуманные ограничения, а также недостаточный уровень поддержки бизнеса, сообщила пресс-служба "Голоса".

"В проекте бюджета на поддержку предпринимателей выделено ноль гривен. Правительство не понимает, что очередной локдаун лишит работы и доходов многих людей, даже при самых либеральных правилах. Мы постоянно проводим консультации с предпринимателями, бизнес-ассоциациями – и все они настаивают на том, что преодолеть последствия пандемии и локдаунов для экономики и людей без адекватной государственной политики невозможно", – отметила народный депутат.

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Рудык убеждена, что минимизация последствий локдауна для экономики возможна при выполнении трех шагов:

1. Обеспечить возможность работать во время локдауна,

2. Запретить немотивированные проверки бизнеса,

3. Создать государственную программу поддержки предпринимателей.

"Сейчас особенно важно поддержать людей дела. Мы в "Голосе" знаем, что деньги на это у правительства есть. Вместо того, чтобы раздавать их на округа мажоритарщикам, которые поддерживают власть, увеличивать финансирование Генеральной прокуратуры, как это предусмотрено проектом бюджета, государство должно выделить 10 млрд гривен на поддержку предпринимателей.

Физические лица-предприниматели, а также работники закрытых на карантин предприятий должны получить компенсацию своих потерь хотя бы в размере 8000 гривен. Я регистрирую соответствующий проект постановления Верховной Рады. Кроме того, еще весной "Голос" инициировал проект постановления освобождающий пострадавшие бизнесы от ЕСВ и запрещает проверки на время ограничений. Этот документ тоже стоит поддержать", – рассказала политик.

Также лидер "Голоса" напомнила, что Совет должен поддержать ее постановление, которое защищает право украинцев работать во время локдауна. Если правительство и большинство не начнут смотреть хотя бы на два шага вперед, мы еще много лет будем преодолевать последствия коронавируса, получим очередную волну экономического падения и миграции украинцев за границу, убеждена нардеп.