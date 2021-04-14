Кремль привел мобильные ядерные силы в высшую степень боевой готовности, проводит самые масштабные за десятилетия учения и отмобилизовал до полумиллиона военнослужащих, из которых почти сто тысяч вместе с военной техникой на суше и море стянуты к украинским границам. Это не вопрос, будет ли война. Это вопрос, будет ли это война только против Украины или против всего Запада.

Когда Путин в свое время говорил о готовности применить ядерное оружие в войне за Крым, он не запугивал. Это была официальная установка. Теперь – в контексте готовности физически разрушить уже всю украинскую государственность, а не просто отхватить отдельный регион – такая установка выглядит еще более основательной: Россия готовится к ядерному противостоянию на случай, если США выступят на стороне украинских сил.

Мы имеем дело с логикой имбецила, единственной самореализацией которого являются мускулы. Нет сомнений, что рано или поздно эти мускулы, в которые вложено столько сил и времени, заиграют. Как предполагается, на этот случай для Путина, его ближайшего окружения и соответствующих родственников готовятся ядерные убежища.

Путин часто блефует, но только тактически. Стратегически он очень прям и прост. Если он шесть лет назад говорит о готовности начать ядерную войну, а через несколько лет заявляет о готовности умереть в ядерной войне (знаменитая фраза про "рай"), значит, он действительно к этому готов. Возможная физическая гибель России не волнует Путина: он уверен, что Россия будет существовать ровно столько, сколько будет существовать сам Путин, даже если все, что останется от России – это триста человек, спрятавшиеся в бункере под дворцом в Геленджике. Путину совершенно безразлично то, что произойдет после его смерти: "нет Путина – нет России". С психологической точки зрения это объяснимо. В каждом из нас присутствуют две силы – Эрос (сила созидания) и Танатос (сила саморазрушения). У психопатов, как правило, происходит дисбаланс с резким креном в сторону Танатоса. Путин бессознательно идет не только к личному саморазрушению, но и к саморазрушению того конструкта, с которым он себя идентифицирует – "России".

Таким образом, Путин считает, что в любом случае получит то, что хочет: либо "смерть на миру", либо захват очередной территории. Санкции его уже не волнуют, как и вообще все экономическое, включая знаменитые ёршики. Путин следует по пути Милошевича, Хусейна и Каддафи: все они, будучи погружены в собственный психопатологический бред, были свято убеждены в правильности выбранного пути и в неизбежной победе, двигаясь при этом к физическому концу, очевидному для окружающих и неведомому только для самих этих психопатов.

Таким образом, в дороге, выбранной Путиным, нет ничего нового. Новое здесь только количество ресурсов для (само)разрушения. На этом уровне масштабирования не стоит пытаться анализировать поведение Путина с точки зрения рацио. Напротив, здесь требуется психопатологический анализ. Готовиться следует к худшему.

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