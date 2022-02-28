Войска РФ используют женщин и детей, прикрываются 'скорыми': Залужный поделился актуальными данными с фронта

Российские оккупанты превосходят сами себя в цинизме и подлости, обстреливая из тяжелого вооружения жилые объекты. Также они используют женщин и детей как живой щит.

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. В частности, отметил он, противник применил оперативно тактические ракетные комплексы "Искандер", ударив по мирному Житомиру.

"Подходит к концу четвертые сутки нашего сопротивления. Враг превосходит сам себя в цинизме и подлости. В боевых целях были применены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". При этом удар был нанесен по мирному Житомиру. Использует женщин и детей как живой щит. Бьет из тяжелого вооружения по жилым объектам. В ад войны посылает срочников. Переодевается в форму военнослужащих ВС Украины и использует машины скорой помощи для прикрытия диверсионной деятельности. В упор расстреливает автомобиль с семьей", – озвучил краткую сводку последних событий Залужный.

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Он отметил, что от начала открытой агрессии России от рук оккупантов погибли 16 детей.

"Мы этого никогда не простим!" – добавил главнокомандующий.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты намерены использовать жителей Херсона в качестве живого щита. Для этого они переоделись в форму Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в ближайшие дни противник планирует организовать "эквакуацию", посадить людей в автобусы и отправить в Киеве, а за ними – вражескую технику.

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