Во сколько России обошлась авантюра Путина
Сколько стоил России её авантюрный постсоветский реваншизм?
В 2013 году ВВП России составлял $2,23 трлн.
2014-й год Россия завершила с показателем ВВП - $2 трлн.
В 2015 ВВП России рухнул до $1,326 трлн.
В 2016 ВВП России составил $1,246 трлн.
В 2017 — $1,267 трлн.
В 2018 Росстат официально назвал показатель ВВП - $1,67 трлн, что вызвало серьезные споры у ряда независимых аналитических агентств.
В 2019 российскому ВВП “нарисовали” уже $1,7 трлн!
А в 2020 он составил около $1,4 трлн.
Введение санкций против России из-за её вторжения сказалось только на показателе ВВП потерями более $5,5 трлн. Если Россия не вторглась в 2014 в Украину, не оккупировала полуостров Крым и часть Донецкой и Луганской областей, её ВВП уже в 2020-м году превышал бы $3 трлн!
Но вместо развития, процветания и благополучия, она выбрала иной путь.
Вчера Россия повторила свою ошибку 2014 года. Какие будут последствия на этот раз? Разумеется, куда хуже, чем в 2014-м. Поскольку экономика РФ уже напоминает конвульсирующего смертника и единственное, что осталось сделать, приложить подушку к его лицу, чтобы не мучился.
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