Власти пытаются построить в Украине авторитаризм вроде режима Лукашенко и Путина, – Европейская Солидарность

Власть вместо того, чтобы консолидировать украинское общество для противостояния Путину, разжигает внутреннее противостояние. Об этом говорится в заявлении партии "Европейской Солидарности".

Зеленский, как и другие автократы, ошибается, считая, что арестом активов и счетов он создаст непреодолимые препятствия для деятельности оппозиции. Сила оппозиции – не в деньгах, а в принципах, закаленных временем ценностях и стойких убеждениях государственников. Это уже доказано событиями из новейшей украинской истории – начиная от студенческого протеста на граните и завершая Революцией достоинства.

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Очевидно, что решение Печерского суда об аресте активов Порошенко, вынесенное зеленой нечистью под Сочельник 6 января, – незаконно, неправосудно, написано под диктовку Зеленского татаровско-смирновским дуэтом. Власти пытаются построить в Украине авторитаризм вроде режима Лукашенко в Беларуси, Путина в России и недобрую память режима Януковича в Украине.

Показательно, что незаконное решение об аресте имущества Порошенко вынесла судья Бортницкая с явным конфликтом интересов, потому что одиозный заместитель председателя Офиса Зеленского Олег Татаров в свое время являлся ее научным руководителем при защите диссертации. И, очевидно, не расставшись с этой ролью, по сей день руководит ее деятельностью.

Помимо имущества Порошенко судья Бортницкая-Татарова арестовала активы "Прямого" и "5 канала". Это четко показывает, что в первую очередь режим Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможным любую критику власти в информационном пространстве.

"Прямой" и "5 канал" – это не последние телеканалы, которые пытается закрыть Зеленский, что так хочет только "теплой информационной ванны". Примечательно, что с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко.

Но это не мешает Офису президента налагать на них арест, демонстрируя полный правовой "беспредел" и свои истинные намерения – зачистить информационное пространство страны.

Украина – не Россия. Украина – не Беларусь. Украина – не Казахстан. И Украина – не Малороссия времен Януковича, которому все больше уподобляется Зеленскому.

Украинцы дадут достойный отпор внешней агрессии. Они – придет время – отправят на помойку истории зеленую коррумпированную дилетантуру со всеми ее желаниями установить здесь диктатуру.

Порошенко – сильный и мужественный лидер. Зная, что Зеленский требует его ареста и заключения, он вернется в Украину.

Он возвращается не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине.

Украинцы ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим.