Власть за два года привела Украину к тому, что придется просить у Путина энергоносители, – Сюмар

Нынешняя власть получила от команды Петра Порошенко энергетическую независимость и 4 миллиарда долларов на счету ГК "Нафтогаз". Зато сейчас Украина стоит перед угрозой возвращения на газовую иглу Кремля, а власть пытается прикрыть свои провалы в энергетике очередными фейк против политических оппонентов.

Об этом рассказала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", заместитель Секретаря СНБО в 2014 году Виктория Сюмар.

"Реальность на самом деле ужасная. Зима 21-22 может быть очень холодной. Она может быть очень холодной в помещениях украинский. Запасов угля – в 4 раза меньше. Как бы ни убеждал Витренко, что у нас 18 млрд кубов газа в хранилищах, там 4 миллиарда кубов это технический газ, который нельзя скачивать. Оказывается, что на 9 млрд кубов претендует Игорь Коломойский. И уже завтра в суде "Нафтогаз" должен ответить честно украинцам, сколько газа он отдаст Коломойскому и сколько останется простым гражданам. Коломойский выставил претензии и будет судиться за 9 млрд кубов", – указала политик.

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Таким образом Сюмар указала, что на нужды страны в отопительный сезон останется 4 млрд кубов, что не способно охватить нужды потребителей.

"Мы видим, что за эти 2,5 года мы пришли к ситуации, когда, не дай Бог, Украине придется выпрашивать у Путина не только встречу, а выпрашивать энергоносители. Все это – из-за системных хронические ошибки власти. От Газпрома предшественники ей оставили 4 миллиарда долларов на счетах украинского Нафтогаза. Мы же фактически их отсудили у Газпрома. Сколько можно было весной, когда эти деньги были на счету Нафтогаза, купить газа? Он стоил тогда 100, 150, максимум 200 долларов за тысячу кубометров", – с возмущением заключила Сюмар.