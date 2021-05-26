Вирастюка не пускают в Раду: почему зависло признание результатов выборов и что будет дальше

Округ №87 на Прикарпатье до сих пор не получил своего депутата в парламенте. Верховный Суд уже во второй раз отменил протокол Центральной избирательной комиссии о признании Василия Вирастюка нардепом. Однако еще есть варианты, как ему побороться за место под куполом.

OBOZREVATEL разобрался, чем могут закончиться скандальные выборы, будет ли бороться дальше команда "Слуги народа" за победу Вирастюка и какую роль может сыграть Рада в решении этой проблема.

Позже Комиссия признала недействительными результаты на шести участках. Там при пересчете было обнаружено меньше голосов за кандидата от партии "За майбутнє" Александра Шевченко, чем было в первичных протоколах. В итоге Вирастюка, который и без того шел на первом месте с минимальным отрывом, признали избранным нардепом. Но уже 23 мая Верховный Суд отменил и это постановление ЦИК.

Реакция на решение суда была моментальной и команда кандидата подала апелляцию, рассмотрение ожидают в ближайшие дни.

Вирастюк в своей победе уверен и заявлял об этом не раз. В честных выборах в округе не сомневается даже глава государства Владимир Зеленский, который заявил об этом во время пресс-конференции ко второй годовщине президентства.

"Я хочу вам сказать очень важную вещь. Это не какой-нибудь маленький бизнесменчик, это наша гордость – Василий Вирастюк, он оттуда. Уверен, что за него голосовали, и я уверен, я ничего не говорю о господине Шевченко, лично о нем... Но господин Вирастюк... К нему нет вопросов, чистый человек", – высказался Зеленский.

Суд уже отмечал, что результаты выборов невозможно определить из-за нехватки бюллетеней, а закон вообще не предусматривает, что делать ЦИК в такой ситуации. Путь к признанию недействительным голосования на шести участках, где исчезли бюллетени, уже провален. Суд не поддержал требование кандидата Александра Шевченко по учету пропавших бюллетеней.

Как сообщила OBOZREVATEL юрист Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба, сейчас есть три варианта, как можно разрешить ситуацию. Но говорить об их применении следует только после вынесения решения Большой палатой Верховного суда.

1. Повторное голосование на отдельных избирательных участках

Эксперты отмечают, что этот путь трудно назвать демократическим, ведь уже расторгнут избирательный процесс, с момента агитации прошло два месяца и не существует процедуры, как в таком случае передавать бюллетени и формировать комиссии. Кроме того, существует безумный риск подкупа избирателей, ведь цена депутатского мандата будет находиться на рассмотрении несколько тысяч избирателей.

2. Повторное голосование в рамках целого округа

Вариант также называют неидеальным, ведь такое голосование применяется в случае, если два кандидата набрали одинаковое количество голосов и нет возможности установить кто победитель. А в округе у третьего кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского был небольшой отрыв, поэтому повторное голосование только за Вирастюка и Шевченко будет сомнительным.

3. Назначение Верховной Радой повторных выборов

Такой вариант возможен, если ЦИК положится на решение суда и обратится к ВРУ о назначении повторных выборов. Парламент может принять отдельный закон, внести изменения в ЗУ "О выборах народных депутатов", или принять закон "Об особенностях применения ЗУ "О выборах народных депутатов".

"Комиссия может применить какой-то из вариантов и еще раз признать Вирастюка победителем. Но мы понимаем, что это снова будет обжаловано. Возможно, ЦИК найдет еще какой-то путь. Например, если обратится к ВРУ, а парламент не наберет голосов ни на одно решение, тогда не будет нардепа. Чисто теоретически это может затянуться и до окончания каденции этого парламента и не будет депутата в одном округе", – сказала юрист.

В ЦИК также отмечают, что процесс с определением победителя на 87 округе может затянуться и для дальнейших своих действий будут ждать решения апелляции и после анализа подумают, что делать дальше.

"Решение Большой палаты уже не оспариваются. Вот уже было решение, в котором не было указано, как действовать ЦИК. Просто отменены результаты выборов. ЦИК примет решение вновь, как она видит исполнение решения суда, и опять же участники избирательного процесса могут его обжаловать. Это может быть на самом деле не последний судебный процесс по этому вопросу", – сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ЦИК.

В комитете ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства пока не обсуждается вопрос об объявлении досрочных выборов. По словам члена комитета, нардепа Александра Качуры, "Слуга народа" считает, что Вирастюк победил, и этот вопрос будет юридически исследоваться.

Если же ситуация будет неизменной, то суд, ЦИК и участники процесса могут спорить о результатах достаточно долго, и вероятно, что место депутата "зависнет" до конца каденции ВРУ девятого созыва.