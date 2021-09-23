Власть в Украине идет путем Путина и Лукашенко, – Геращенко

Монобольшинство в парламенте идет путем президента России Владимира Путина и нелегитимного главы Беларуси Александра Лукашенко. Они начинали свой путь с так называемой борьбы с коррупцией и с олигархами, однако возглавили их.

Об этом с трибуны Верховной Рады в четверг, 23 сентября, заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко во время рассмотрения законопроекта о деолигархизации. Она напомнила, что когда была вице-спикером Рады, давала нардепам возможность озвучить свои поправки к законопроектам.

"Я три года занимала должность первого вице-спикера украинского парламента и месяцами иногда сидела в сессионном зале, давая возможность всем высказать свои поправки. Я лично обращаюсь не голосовать сейчас за унижение оппозиции, чтобы не давать мне возможности озвучить мои 12 поправок. Я имею на них право", – отметила Геращенко.

Видео дня

Она заявила, что хочет, чтобы в Украине боролись с коррупцией. Однако, по ее словам, правящая партия признается в том, что возглавляет ее.

"От "Европейской солидарности" мы хотим поблагодарить честного представителя Офиса Зеленского Шефира, который вчера признался очень честно на всю страну, что он занимается съемками сериала и "Квартала 95". Вот приоритеты Офиса. Напомнить, на каком олигархическом канале выходит этот сериал?" – сказала Геращенко.

"Мы гордимся руководителем фракции "Слуг народа", который тоже честно даже не скрывает, с кем он ходит на футбол. Если бы не журналисты "Схем", то и вы бы об этом не узнали. Но вам оно и не надо, потому что ваши конверты 20, 30, 50 вы получите вовремя", – иронизировала сопредседатель фракции.

Геращенко отметила, что "ЕС" требует донести до украинского народа правду о том, что в законе о деолигархизации есть одна возможность – взять медиа-активы.

"И вы сейчас возвращаетесь во времена Януковича, когда на самом деле вместо одних олигархов появились курченко. Здесь уже полфракции – Курченко, а в Офисе президента – вторая полфракции Курченко сидит, которая зарабатывает на "Большом крадивныцтве". Ваш Антимонопольный комитет сегодня не останавливает эти монополии. Ваш Антимонопольный комитет сегодня не останавливает олигархов", – подчеркнула Ирина Геращенко.

Она напомнила, с чего начинали президентский путь Путин и Лукашенко.

"Парламент – не место для дискуссий" – вы помните, чья это цитата? Грызлова, Российская Федерация. Вы помните, с чего в 2000-х начал свой президентский путь Путин и Лукашенко? С борьбы с коррупцией и с олигархами. Только они это возглавили. И на самом деле сегодня ваша политическая команда идет путем Путина и Лукашенко", – резюмировала Геращенко.