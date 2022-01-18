'Власть стреляет себе в ногу', – журналист Радио НВ о подозрении Порошенко

Своими действиями против пятого президента власть не дестабилизирует положение Петра Порошенко, а наоборот улучшает. Все, что делают в Офисе Президента, в конечном итоге становится выгодным Порошенко и его команде – по крайней мере, с точки зрения PR.

Может показаться, что кто-нибудь в Офисе Президента работает не на своего работодателя, а на Петра Порошенко. Об этом заявил в эфире Двойных стандартов на Радио НВ ведущий и журналист Юрий Мацарский.

С таким мнением согласился и его соведущий журналист Павел Казарин. Он убежден, что по подозрению Порошенко и действиям Офиса Президента на следующих президентских выборах важнее будет не сравнение Зеленского и Порошенко как кандидатов, а вопрос, есть ли в нашей стране политические репрессии.

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Журналист считает, что Офис Президента "стреляет себе в ногу", потому что это дело с подозрением Порошенко в любом случае будет проигрышным для власти.

Казарин убежден, что если Офис Президента хотел расплатиться с Порошенко, не дать ему продолжать политическую карьеру, нужно было просто им не заниматься.

"Он бы "заперся" внутри своей целевой аудитории. У него был высокий антирейтинг, и он бы и дальше жил в этой своей нише", - убежден Казарин.

Журналисты отмечают, что теперь, возможно, антирейтинг Порошенко начнет "размываться" и число его потенциальных избирателей будет расти. Кроме того, на Порошенко теперь сосредоточено большее внимание СМИ.