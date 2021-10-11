Власть системно преследует представителей оппозиции и фальсифицирует уголовные дела против Порошенко – генерал СБУ

Преследование лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко и активистов партии носят системный характер. Об этом во время брифинга заявил генерал СБУ, депутат Киевсовета Виктор Кононенко. Он отметил, что все противоправные действия представителей власти документируются для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

"Мы давно аккумулируем информацию о намерениях власти использовать правоохранительный блок для уголовного преследования пятого Президента Украины как лидера крупнейшего оппозиционного объединения страны. Напомню, что и глава СБУ, и Генеральный прокурор, и министр МВД являются однопартийцами и близким окружением действующего президента", – сказал Кононенко.

По его словам, сейчас по меньшей мере в двух уголовных производствах происходит фальсификация материалов с целью объявления Петру Порошенко подозрение в совершении преступления.

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"Единственное, что удерживает власть от этих шагов, это отсутствие доказательной базы относительно самого факта преступления со стороны пятого Президента Украины. В целях ее формирования правоохранители активно осуществляют поиск лиц, которіе согласятся дать необходимые им показания, однако желающих участвовать в фальсификации, а потом отвечать за это, ими пока не найдено ", – отмечает Виктор Кононенко.

Кононенко отметил, что такими фальсификациями власть пытается дискредитировать лидеров оппозиции, а собственные противозаконные действия оправдать.

"В Украине происходит противоправное преследование оппозиции с целью ее уничтожения и узурпации власти. При этом, по нашей информации, власть сама не верит в реализацию собственных замыслов в контексте уголовных преследований, и ее основной целью является дискредитация лидеров оппозиции и оправдания собственных действий. Этим брифингом мы нивелируем ей такую возможность ", – констатирует генерал СБУ.

"Я советовал бы тем руководителям, которые выдают своим подчиненным незаконные указания, хорошо подумать перед тем, как толкать их на преступление, потому что потом эти же подчиненные не будут вас прикрывать, а дадут откровенные показания по организации фальсификаций", – убежден Кононенко.

Он также отметил, что против пятого президента активно применяют "титушок", которых власть вернула как непременную составляющую диктатуры и инструмент незаконной борьбы с политической оппозицией.

"Ответом на незаконные действия власти будет документирование ее противоправных действий, инициирование их расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности", – резюмирует Кононенко.