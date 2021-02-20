Власть наконец-то начала государственную операцию по нейтрализации московской агентуры
Друзья и подруги!
Зеленский и его команда, сторонником которых я никогда не был, наконец-то, начали государственную операцию по нейтрализации московской агентуры в информационном и экономическом пространстве...
Шаги конкретные и безальтернативные...
Мы все должны понимать, что "ответка" со стороны Империи агрессора "прилетит" в ближайшее время...
Государство снова под угрозой непосредственного военного вторжения вооруженных сил Российской Федерации... Путин проиграл внутриукраинский фактор "какаяразница" и сейчас имеет все основания "пойти вразнос"...
Считаю, что в этой ситуации политиканские инсинуации могут играть на руку главному врагу Украины – Московской империи.
Господа политики, думайте, что верзякаете своими ртами...
Сейчас у нас есть шанс, как и на Майдане, объединить все государственные силы вокруг Идеи государственности украинской нации, дать бой врагу и получить Победу...
Вместе – сила!
Сделаем это!
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