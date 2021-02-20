Друзья и подруги!

Зеленский и его команда, сторонником которых я никогда не был, наконец-то, начали государственную операцию по нейтрализации московской агентуры в информационном и экономическом пространстве...

Шаги конкретные и безальтернативные...

Мы все должны понимать, что "ответка" со стороны Империи агрессора "прилетит" в ближайшее время...

Государство снова под угрозой непосредственного военного вторжения вооруженных сил Российской Федерации... Путин проиграл внутриукраинский фактор "какаяразница" и сейчас имеет все основания "пойти вразнос"...

Считаю, что в этой ситуации политиканские инсинуации могут играть на руку главному врагу Украины – Московской империи.

Господа политики, думайте, что верзякаете своими ртами...

Сейчас у нас есть шанс, как и на Майдане, объединить все государственные силы вокруг Идеи государственности украинской нации, дать бой врагу и получить Победу...

Вместе – сила!

Сделаем это!

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