Власть должна индексировать людям обесценивание доходов при росте инфляции, – Петр Порошенко

Государство должно компенсировать гражданам инфляционные потери, наиболее болезненные для пенсионеров, малообеспеченных и многодетных семей, а также для бюджетников. Должно происходить не только повышение пенсий и зарплат, а обязательная индексация.

Об этом в эксклюзивном интервью "5 каналу" сказал лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко. Он отметил, что "ЕС" предложила несколько законопроектов, требующих перераспределения доходов бюджета на ключевые направления.

"Инфляция – это экономическая категория, и есть эффективные механизмы, как преодолевать инфляцию с точки зрения социальных последствий. Инфляция – это наиболее жесткий налог на незащищенные слои населения. Увернуться от него невозможно. Инфляция все равно за твое потребление вынет из твоего кармана 10, 12, 15 или 20%, как это происходит сейчас после повышения тарифов", – объясняет Порошенко.

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"Что цивилизованный мир предложил для того, чтобы в первую очередь не страдали бедные люди, потому что богатые разберутся? Этот механизм называется индексация. Цены выросли на 10% – ты должен компенсировать человеку. И это не популизм. Ведь если есть инфляция, то бюджет получает на 10% больше, и вы должны не воровать эти деньги, а перераспределить для того, чтобы выполнить требование закона об индексации", – отмечает Петр Порошенко.

Он также подчеркнул, что это – не повышение пенсий и зарплат, а обязательная индексация.

"Инфляцию вы посчитали, цены выросли на 12% – пенсионерам прибавьте 12%. Потому что у них нет других источников. Бюджетникам, имеющим минимальный уровень заработной платы, добавьте для того, чтобы не пострадал уровень жизни. Конституционно запрещено выплачивать зарплату, которая меньше прожиточного минимума", – напомнил Порошенко.

Власти забрали инфляционный доход из бюджета и через свои сделки кладут себе в карман – замечает Порошенко.

"Наша политическая сила предложила несколько законопроектов, требующих перераспределения доходов бюджета на ключевые направления. Первая позиция – это пенсии", – напомнил лидер партии.

"Вторая позиция – это оборона страны и индексация денежных выплат. Украина во время войны три года не повышает денежное довольствие украинских воинов. В 2019 году во втором квартале при мне был экономический рост 4,5%, и это был последний рост, который видела Украина в тех объемах. С тех пор денежное довольствие воинов не повышалось. Тогда это было 160% от среднего уровня заработной платы в промышленности. И тогда в армию стояла очередь. А на сегодняшний день это почти 80% от средней заработной платы в промышленности. Зачем идти в армию, на фронт, когда охранником в областном центре ты заработаешь больше. Безусловно, это политика, которая представляет угрозу национальной безопасности", – подчеркивает Порошенко.