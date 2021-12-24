Вице-адмирал ВМС о новой угрозе России войной: Кремль создает атмосферу всеобщего психоза

Угрожающая ситуация возле украинских границ, где Россия продолжает наращивать военное присутствие, является следствием системного противостояния Москвы со странами НАТО. Кремль создает атмосферу всеобщего психоза, демонстрируя риск использования тяжелого вооружения и тем самым шантажируя Запад.

Такое мнение выразил командующий Военно-Морских сил вице-адмирал Вооруженных Сил Украины Сергей Гайдук в интервью изданию "Телеграф". Своим поведением Россия пытается всячески препятствовать расширению Североатлантического Альянса, не соглашаясь с включением в Блок таких стран как Украина, Молдова и Грузия.

"Существующие на сегодня угрозы на наших границах, безусловно, реалистичны. Кремль создает атмосферу психоза не только в отношении стран НАТО и Евросоюза, но на постсоветском пространстве, а также внутри самой РФ", – заметил военный.

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Он отметил, что единственное решение для Украины – это увеличивать субъектность и свободу во всех сферах государственной жизни. Потому что свобода дает силы, а именно с сильными государствами считаются сверхдержавы.

"На мой взгляд, нам необходимо в этих условиях пошаговое получение степеней свободы как в политической, так и экономической, военной, информационной и других сферах. Современный мир считается только с сильными, слабые – становятся разменной монетой", – заключил Гайдук.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, несмотря на якобы недостаточные усилия украинской власти по урегулированию украинско-российского кризиса, жители нашей страны в подавляющем большинстве не поддерживают прямые переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.